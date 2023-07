Si sveglia nel cuore della notte e accoltella il coinquilino: 39enne arrestato a Como

Ha accoltellato il coinquilino 57enne dopo essersi risvegliato d'improvviso nel cuore della notte senza riuscire a spiegare il motivo alla base del suo folle gesto: accusato di tentato omicidio, il responsabile, un uomo di 39 anni, si trova ora ristretto nella casa circondariale di Como al Bassone.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato durante la notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio all'interno dell'appartamento che i protagonisti della vicenda condividono in via San Bernardino da Siena, nel complesso di edilizia residenziale pubblica. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti sulla base del racconto fornito dai coinquilini, i due avrebbero trascorso insieme la serata dello scorso sabato, alzando un po' il gomito. Dopo la bevuta insieme si sarebbero addormentati: il 39enne avrebbe raggiunto la propria camera da letto, mentre il 57enne sarebbe crollato sul divano in salotto.

Da questo momento in poi la vicenda prende una piega inaspettata, almeno per quello che emerge dalle parole dei due uomini. Il primo, infatti, si sarebbe svegliato di soprassalto nel cuore della notte e quindi avrebbe raggiunto la cucina per impossessarsi di un coltello da utilizzare contro il coinquilino, che in quel momento era ancora immerso in un sonno profondo. Almeno quattro i fendenti all'addome rivolti dal 39enne alla vittima, che si è risvegliata in un lago di sangue. Ferito in modo serio, il 57enne è comunque riuscito a trovare la forza di recuperare il proprio cellulare per chiedere aiuto.

Nell'appartamento di via San Bernardino da Siena sono arrivati gli operatori del 118, i quali, presa visione della situazione, hanno immediatamente contattato la questura di Como per segnalare l'accaduto. Poco prima di essere trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna, il 57enne ha raccontato agli agenti delle volanti della polizia di Stato di essere stato aggredito nel sonno dal coinquilino.

Il 39enne, tra l'altro, non avrebbe tentato la fuga ma si sarebbe seduto al tavolo del soggiorno attendendo lì l'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine. In stato confusionale, l'uomo non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione logica ai poliziotti per giustificare il suo gesto, riferendo di aver solo consumato degli alcolici prima di andare a letto.

Trasportato in questura dagli agenti, dopo le consuete operazioni di identificazione e incriminazione, il 39enne è stato dichiarato in stato di arrestato con l'accusa di tentato omicidio e trasferito dietro le sbarre della casa circondariale di Como. Il coinquilino, invece, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza all'addome: si trova tuttore in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Sant'Anna.