Straniero litiga per un parcheggio e investe tre persone con il furgone: l'ira di Fratelli d'Italia

Situazione fuori controllo nella serata di ieri, lunedì 2 giugno, a Eboli (Salerno), dove un cittadino straniero ha dato in escandescenze, arrivando addirittura a travolgere delle persone con il suo furgone. Del caso si stanno occupando adesso i carabinieri della stazione locale. Stando a quanto ricostruito, l'episodio si è verificato nel rione Pescara, zona 167.

Il responsabile, un cittadino straniero di nazionalità bulgara che si trovava a bordo di un furgone, si sarebbe prima scontrato verbalmente con un automobilista. I due avrebbero avuto un acceso diverbio per un parcheggio, come riportato da alcuni testimoni. In poco tempo, la situazione è degenerata. In preda alla rabbia, lo straniero avrebbe travolto con il suo mezzo alcune persone che si trovavano in strada, tra cui anche una minorenne.

L'allarme è stato dato subito e sul posto sono accorsi i carabinieri di Eboli. I militari sono riusciti a ricostituire l'ordine e poi hanno provveduto a identificare e denunciare lo straniero, accusato di lesioni.

I feriti sono stati assistiti dagli operatori sanitari del 118, accorsi sul luogo dell'episodio con diverse ambulanze. Due persone sono state ricoverate in ospedale e al momento sono in prognosi riservata. A quanto pare, hanno riportato ferite agli arti. Quanto alla minorenne, una ragazzina di 15 anni, per fortuna la giovane non ha riportato serie ferite.

Il fatto ha suscitato grande preoccupazione e malcontento tra i cittadini, che invocano maggiore sicurezza. I carabinieri di Eboli sono al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda.

Dura la posizione dei rappresentanti di Fratelli d'Italia sul territorio. "Se per un semplice parcheggio si arriva a una lite fino a salire su un furgone e investire delle persone, con il coinvolgimento di una minore alla quale auguriamo pronta guarigione, significa che la situazione è fuori controllo", ha dichiarato, come riportato da Il Mattino. "L'episodio avvenuto nelle ultime ore è gravissimo e impone riflessione oltre la cronaca. Non si tratta di attribuire responsabilità dirette, ma chi governa deve garantire condizioni di legalità, controllo del territorio e sicurezza come valori concreti e non semplici parole. La mancanza di controllo e sicurezza alimenta la sensazione diffusa che tutto sia consentito, che le priorità siano altre. A questo punto viene quasi da sorridere amaramente. Da quando l'amministrazione Conte guida Eboli sembra che nulla funzioni, problemi ed emergenze continue.

Che sia la cattiva sorte? Non si parla di sfortuna in politica, ma è difficile non notare il susseguirsi di criticità e una città sempre più fragile e insicura. Forse è assenza di visione e capacità amministrativa all'altezza delle sfide", hanno concluso.



