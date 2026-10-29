Svelato il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan: sarà ovale e si chiamerà “Generali Stadium”

Si chiamerà Generali Stadium il nuovo stadio di Inter e Milan, a cui stanno lavorando gli studi di David Foster + Partners e Manica. Il nome sarà ben visibile sulla facciata dell’impianto e ricalcherà il font del logo del Gruppo assicurativo, riportando anche il simbolo del Leone di Trieste. L’annuncio è arrivato oggi in occasione della presentazione del progetto al Castello Sforzesco di Milano.

Il progetto è stato svelato al Castello Sforzesco di Milano, alla presenza dei vertici dei due club e dei due progettisti, Lord Norman Foster e David Manica. La struttura sarà ovale e non più rettangolare come l’attuale San Siro, l’elemento visivo più impattante è l’esterno con le sue linee ondulate (verso il basso sui lati lunghi del campo per poi alzarsi in corrispondenza delle due curve, con il punto più alto che supera i 60 metri) e 80 “diamanti” in membrana a caratterizzarne la struttura (all’interno ci sono i led per personalizzare lo stadio a seconda della squadra che gioca in casa).

Il tetto presenterà 27 mila metri quadri di fotovoltaico, con i pannelli solari che lo renderanno indipendente e autonomo dal punto di vista energetico. “Sigillato” a livello acustico, il suono potrà uscire solo dall’alto, e restando all’interno del catino garantirà un fortissimo effetto tifo. La capienza sarà di 71500 posti, con le tribune inclinate di 37 gradi che offriranno un impatto visivo simile a quello dell’attuale San Siro o il famoso muro giallo di Dortmund.