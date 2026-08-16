Tragedia a Voghera: genitori viaggiano per chilometri con il figlio morto in auto senza saperlo

Dramma lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, per la precisione lungo la tratta compresa tra i caselli di Casteggio e Voghera, dove due genitori si sono accorti troppo tardi del malore accusato dal figlio. Quando si sono resi conto dell’accaduto, il 31enne era infatti già morto.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il terribile episodio si è verificato questa mattina, intorno alle ore 7.30.

La famiglia di origini romene stava viaggiando in auto lungo l’autostrada. A guidare era il padre, mentre vicino a lui si trovava la consorte. Il figlio di 31 anni era seduto nei sedili posteriori. Il tragitto è andato avanti per oltre 100 chilometri, senza che il giovane interagisse con i genitori. Questi ultimi, però, erano convinti che il 31enne stesse dormendo.

Solo dopo essersi accorti che il giovane non rispondeva a nessun richiamo o stimolo, i due hanno deciso di fermarsi in una piazzola di sosta.

A quel punto lo hanno chiamato, scosso ed esaminato, rendendosi conto della gravità della situazione. Il figlio non stava dormendo, era morto. Dal polso, infatti, non era più possibile percepire il battito. Da qui la chiamata ai soccorsi, arrivati tempestivamente sul posto.

A raggiunge la zona, gli operatori sanitari del 118 di Pavia. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per il giovane. Il medico ha solo potuto constatare il decesso.

Parlando con i sanitari, i genitori hanno spiegato che il 31enne soffriva di lievi problemi cardiaci. Forse proprio tali problemi possono essere alla base della morte improvvisa.

Sul triste caso sono state avviate delle indagini, finalizzate alla ricostruzione degli eventi. La polizia stradale ha raccolto le testimonianze dei genitori, mentre presto sarà controllata la documentazione medica relativa alla vittima.