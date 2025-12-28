Madre e figlia morte a poche ore di distanza: sospetta intossicazione alimentare

Una tragedia immane quella che si è verificata a Pietracatella (Campobasso), dove una famiglia è stata letteralmente distrutta. Al momento non si hanno ancora delle idee chiare, ma si sospetta un grave caso di intossicazione alimentare. Saranno i medici e le autorità locali a dare eventuale conferma.

Stando a quanto riferito sino ad ora, a perdere la vita sono state una giovane di 15 anni, Sara Di Vita, e la madre di lei. Entrambe erano ricoverate all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo aver accusato un malore. Anche il padre si trova ricoverato in ospedale. La famiglia si era recata al pronto soccorso il giorno di Natale, accusando gravi problemi. Secondo la ricostruzione fornita, la famiglia aveva mangiato frutti di mare la vigilia di Natale. Nel giro di poche ore tutti e tre si sarebbero sentiti male. Da qui la corsa al pronto soccorso ma, secondo quanto riferito da Il Messaggero, genitori e figlia sarebbero stati rimandati a casa per due volte. Poi, col passare delle ore, la situazione sarebbe peggiorata. I dolori addominali e le coliche si sono fatti sempre più intensi, tanto che alla terza volta l'intera famiglia è stata ricoverata.

La 15enne è finita in Rianimazione e dopo ore di agonia è morta. Il decesso si è verificato ieri, sabato 27 dicembre, intorno alle ore 22.30. Questa mattina è arrivata poi la notizia del decesso della madre dell'adolescente. La donna è morta a poche ore di distanza dalla figlia. Non è stato ancora detto nulla in merito al padre, ma sembra che non sia in pericolo di vita. Un vero e proprio dramma quello che si è abbattuto sulla famiglia, e che adesso pretende delle risposte. La comunità di Pietracatella è sotto choc. La Procura di Campobasso ha disposto l'autopsia sul corpo della 15enne per chiarire le cause della morte.

Necessario, inoltre, stabilire se vi siano o meno delle responsabilità mediche.

Al momento si pensa che a provocare queste morti sia stata un'intossicazione alimentare, poi evoluta in epatite fulminante. Sarà l'esame autoptico a fornire le risposte necessarie.