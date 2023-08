Costiera Amalfitana, scontro fra veliero e motoscafo: muore turista

Dramma questo pomeriggio in Costiera Amalfitana, Salerno, dove si è verificato un gravissimo incidente marittimo che ha portato alla morte di una turista che si trovava in villeggiatura nella nota località. Secondo quanto riferito sino ad ora, a perdere la vita è una donna americana di 44 anni, originaria della Virginia (Stati Uniti d'America). Questa si trovava in vacanza nella caratteristica località campana con la propria famiglia, quando si è purtroppo verificata la tragedia.

L'impatto

A quanto pare due imbarcazioni, un veliero e un motoscafo, si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, nelle acque di Furore, in Costa d'Amalfi. Purtroppo non c'è stato scampo per la turista.

Stando a quanto sappiamo, a bordo del veliero, un'imbarcazione di circa 40 metri, era in corso una festa a cui stavano partecipando circa 80 persone, fra turisti americani e tedeschi. Si festeggiava, pare, un matrimonio. Sul motoscafo, un mezzo di 6-7 metri, stavano viaggiando invece la 44enne, il marito, i due figli piccoli della coppia e lo skipper. La donna è deceduta a seguito del terribile incidente. Pare che l'impatto sia stato così forte da sbalzarla in mare. Secondo quanto riportato da Agi, la turista aveva riportato serie ferite multiple sul corpo, e in particolar modo alla testa, dopo essere finita contro le eliche del motore. Ferito alla spalla il marito, mentre i bambini sarebbero rimasti illesi. Lo skipper è stato invece ricoverato all'ospedale di Salerno per degli accertamenti.

I soccorsi disperati

Inutili i tentativi di salvare la 44enne. Quest'ultima è stata trasportata dalla Guardia Costiera di Amalfi alla Darsena, dov'era già pronta un'ambulanza per il trasferimento d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Castiglione. Compresa la gravità della situazione, i sanitari hanno poi deciso di mobilitare l'elisoccorso, così che la turista potesse essere trasferita all'ospedale di Salerno. Tutto vano. Arrivata al nosocomio, la donna è morta.

Le indagini

Del caso si stanno occupando gli uomini della Capitaneria di Porto locale e i carabinieri, che in queste ore sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, così da stabilire eventuali responsabilità.

A quanto pare le due imbarcazioni sono state sequestrate. Nelle prossime ore coloro che si trovavano al comando di motoscafo e veliero saranno sottoposti ad esami tossicologici.