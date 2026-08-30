Tragedia in Piemonte, monossido di carbonio in una baita: un morto e 5 intossicati

Dramma nei pressi di Verbania, dove si è verificato un gravissimo incidente nella notte. Il monossido di carbonio ha ucciso una persona e intossicato altri cinque soggetti all’interno di una baita a Baceno (Valle Devero), vicino al confine con la Svizzera.

Stando alle informazioni trapelate fino ad ora, l’allarme è scattato intorno alle 00.30. Sarebbero state le stesse persone che si trovavano all’interno della struttura a chiedere aiuto ai soccorsi, pur trovandosi già in stato confusionale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, arrivati sul posto con gli uomini della Guardia di finanza e alcuni mezzi del 118, fra cui anche un elicottero. Purtroppo la baita si trovava in una zona piuttosto isolata e difficile da raggiungere, perciò le varie operazioni si sono rivelate abbastanza complesse.

Da quanto è stato rivelato dalle autorità, c’è stata una vittima. Si tratta di un uomo di 37 anni, morto a causa dell’intossicazione. Intossicati dal monossido anche gli altri cinque che si trovavano all’interno della baita. Fra questi stanno destando preoccupazione le condizioni di un 19enne, che è stato trasportato in codice rosso via elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Altri due uomini, entrambi 62enne, sono invece stati trasferiti in codice giallo all’ospedale di Novara. I restanti due uomini, invece, sono ricoverati all’ospedale di Domodossola, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Secondo alcune fonti, tutti e sei sono pastori e la baita veniva usata come rifugio. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e capire in che modo si sia verificata la pericolosa intossicazione da monossido di carbonio.