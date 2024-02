Tragedia a Livorno: palazzo avvolto dalle fiamme nella notte. Morto un 64enne

Una città al buio a causa di un disservizio elettrico e le fiamme che nel cuore della notte divorano un’intera palazzina portandosi via la vita di un uomo. È la tragedia che si è consumata a Livorno tra martedì e mercoledì nel quartiere La Scopaia, in via Città del Vaticano, dove a prendere fuoco è stato uno stabile destinato ad alloggi popolari. Il bilancio è di una vittima e di nove persone ricoverate in pronto soccorso per ferite e intossicazione a causa del fumo inalato. A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, Marco Santini, che abitava in uno dei tre appartamenti che sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Il 64enne è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco al loro arrivo in via Città del Vaticano, ma sarebbe morto poco dopo il trasporto in ospedale a causa del fumo inalato. La causa dell’incendio è ancora da accertare, ma sembrerebbe essere una candela lasciata accesa.

Le dinamiche dell’accaduto

L'incendio risalirebbe intorno alla mezzanotte e mezza tra martedì e mercoledì e poco dopo sono stati contattati i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe divampato al primo piano, ma in poco tempo il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Tutti gli appartamenti della scala interessata dalle fiamme sono stati evacuati e tre persone sono state salvate dagli appartamenti in preda alle fiamme e al fumo. Oltre ai vigili del fuoco, come riporta Livorno Today, sul luogo della tragedia sono intervenute le ambulanze della Svs di Ardenza, della Misericordia di Livorno, del Gabbro e della Croce Rossa che hanno prestato soccorso a tutti i condomini che necessitavano di cure e assistenza medica. Nove persone rimaste ferite o intossicate sono state trasportate agli ospedali di Livorno e Cisanello (Pisa), ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. In ospedale, a Cecina, anche un vigile del fuoco che durante le operazioni di salvataggio si è ferito a un ginocchio. Sul posto erano presenti anche la protezione civile, i carabinieri e il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Gli appartamenti sono stati posti sotto sequestro dai vigili del fuoco, come disposto dal magistrato

Il blackout