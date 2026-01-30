Neonata muore in braccio alla mamma durante l'allattamento

Tragedia a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove una neonata di nemmeno un mese ha perso la vita mentre la madre la stava allattando. L'episodio, stando a quanto riferito sino ad ora, si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio. Madre e figlia si trovavano fra le mura di casa, in via del Quarto, in pieno centro storico, quando è avvenuto il dramma. La donna stava allattando la piccola quando, di punto in bianco, la neonata si è improvvisamente irrigidita. In preda al panico, i genitori hanno immediatamente contattato i soccorsi. Inutili le manovre di rianimazione, per la bambina non c'era più nulla da fare.

Le grida disperate della madre della neonata hanno richiamato anche i vicini, che si sono radutati intorno casa per cercare di capire che cosa fosse accaduto. A quanto pare la bimba sarebbe stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una tragedia immane per la famiglia. Ad arrivare sul posto anche gli agenti della polizia di Stato che hanno effettuato un sopralluogo. Si tratta di una famiglia di origini straniere, dove sono presenti già altri quattro figli. Ispezionato una prima volta, il corpicino non presentava evidenti segni di violenza, anche se sarebbe stata individuata una piccola traccia di sangue vicino alla bocca.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta, e il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l'autopsia da effettuare

sul corpo, così da risalire alle cause del decesso. Al momento l'ipotesi che pare più probabile è che la piccola sia morta a causa di arresto cardiaco improvviso oppure di un rigurgito che potrebbe esserle risultato fatale.