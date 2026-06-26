Treno bloccato sotto il sole, soccorsi i 300 passeggeri

Ieri caos treni a Milano e anche sulla linea per Malpensa. L'episodio più grave nel pomeriggio, quando un convoglio di Trenord è rimasto bloccato all'altezza di piazza Sire Raul, non lontano dalla stazione di Lambrate. Il treno, partito da Brescia, era diretto a Milano. A bordo c'erano circa trecento persone, anche bambini, rimaste per quasi due ore sotto il sole e senza aria condizionata.

I passeggeri sono stati soccorsi dal personale del 118, dai vigili del fioco e dalla Protezione civile. Infine sono stati trasferiti su un altro treno che li ha portati a destinazione. Intorno alle 15.30 il regionale avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea, provocando il guasto elettrico a bordo. Dopo gli interventi la situazione è tornata alla normalità alle 18 circa. Rfi ha comunicato: «Dalle 15.30 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica». Sono intervenuti i tecnici della società. Mentre Trenord ha annunciato «ritardi medi di 40 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni». La circolazione comunque non si è mai del tutto interrotta. Ancora Trenord: ieri «alle ore 15.30 il treno 2600, partito da Brescia e diretto a Milano Centrale, si è fermato in linea tra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale per un guasto alla linea elettrica, le cui cause sono in corso di accertamento, che ha comportato l'arresto dei sistemi di bordo del convoglio, compresa l'aria condizionata. Il personale di bordo si è immediatamente attivato per fornire assistenza ai passeggeri e verificare situazioni singole di necessità, richiedendo tempestivamente intervento dalla Sala operativa e del personale sanitario, che è salito a bordo per assistere i viaggiatori. Con il supporto dei vigili del fuoco e della Polfer, è stato organizzato il trasbordo dei passeggeri in sicurezza su un altro treno, giunto sui binari alimentati. Dopo il trasbordo, i viaggiatori sono stati portati presso la stazione di Milano Lambrate dove era presente personale di assistenza Trenord con bottiglie d'acqua».

In mattinata un altro problema. Questa volta sulle linee verso Novara e Malpensa/Gallarate. Durante la notte di mercoledì, spiega Ferrovienord, «all'altezza di Sacconago (Busto Arsizio), si è verificato un tentativo di furto di rame. Sono stati tranciati alcuni cavi causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione delle linee» coinvolte. I tecnici di Ferrovienord hanno lavorato tutta la notte per riparare i gravi danni causati dai ladri e per ripristinare la circolazione, che è rimasta sospesa nelle tratte Busto Arsizio-Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio-Novara. Dalle ore 11.

40 circa la circolazione ferroviaria sulla prima tratta è ripresa gradualmente su un unico binario ripristinato. È invece rimasta sospesa la circolazione sulla Busto Arsizio-Novara dove sono stati attivati autobus sostitutivi.