Cadavere in un baule trovato in una casa nel Fiorentino

Macabra scoperta in una casa in provincia di Firenze. Il corpo di un uomo all'interno di in un baule è stato trovato dai vigili urbani in un'abitazione nella frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). L'uomo viveva con l'anziana madre e i fratelli.

L'uomo probabilmente era morto da diverso tempo. Nell'abitazione è arrivato il pm di turno in procura a Firenze, per ascoltare i familiari, l'anziana madre - trovata in stato di denutrizione - e i due fratelli, due uomini tra i 30 e i 40 anni. Dai primi accertamenti sul cadavere non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a una morte violenta.

I vigili urbani avevano fatto un primo intervento la sera del 12 dicembre in base a una segnalazione che hanno ricevuto, non è chiaro al momento se dai vicini o dal 118 per un intervento di soccorso all'anziana donna. In quella prima ispezione di venerdì non era però emerso nulla. Stamani sono tornati e in una delle camere hanno individuato il baule con il cadavere.

La donna, trovata in gravi condizioni, è stata ricoverata in ospedale.

I figli sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale di Campi e sono stati sentiti. Da quanto emerge la famiglia non risulta fra quelle seguite dagli assistenti sociali.