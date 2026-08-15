Un nuovo nato su 5 ha il doppio cognome. Tra i nomi vincono Tommaso e Matilde

Matilde batte Ginevra, Tommaso supera Edoardo: la classifica dei nomi più amati per i nuovi nati cambia, però gira più o meno intorno agli stessi evergreen e senza nuove tendenze a stravolgerla. La vera novità dell’ultimo anno riguarda i cognomi. A Milano infatti quasi un neonato su cinque ha il doppio cognome. Un record a livello nazionale. Nel 2025 il 18 per cento delle bambine e dei bambini nati in città ha ricevuto il cognome di entrambi i genitori. Molto di più della media nazionale, che è ferma al 6,7 per cento rilevato da Istat per il 2024 e anche del dato del Nord Italia (8,6%). Nello stesso anno, il 16 per cento dei nuovi nati ha avuto il solo cognome della mamma.

Lo scorso anno a Milano sono nati 8.971 bambini, con una lieve prevalenza di maschi (50,79%). Nei primi sei mesi del 2026 le nascite sono state 4.324, di cui il 51,23 per cento maschi. Nei nomi preferiti, durante il primo semestre del 2026, c’è stato un cambio al vertice della classifica maschile: Tommaso è diventato il più amato dalle famiglie, superando Edoardo e Leonardo. Un piccolo cambiamento, visto che dal 2022 il primo posto era stato occupato da Leonardo (nel 2022 appunto) o da Edoardo (2023, 2024 e 2025, a pari merito con Leonardo nel 2025). Tra le bimbe torna primo il nome Matilde, già in testa nel 2024 e secondo nel 2025, seguito da Ginevra. Mentre Bianca e Vittoria restano in auge, entrambi in terza posizione. Sofia cede il passo - è al sesto posto - dopo essere stato il più usato nel 2025 e in cima alla classifica negli ultimi anni. Nel complesso i genitori milanesi sono tradizionalisti nel decidere come chiamare i pargoli, gran parte dei nomi ai primi dieci posti compare stabilmente da diversi anni.

Ma dove, in città, si nasce di più? Il Municipio 8 si conferma quello con il maggior numero di nascite nel 2025 (con 1.399 nuovi bimbi e bimbe), seguito dal Municipio 9 (1.184) e dal Municipio 7 (1.143). Tra i quartieri, al primo posto c’è il Nil (Nucleo di identità locale) Buenos Aires-Porta Venezia, che registra il numero più alto di neonati (377), seguito da Bande Nere (288) e Villapizzone (277). Il dato riflette comunque la mappa delle zone più popolose. Il Municipio 8 in effetti è quello con il maggior numero di residenti (196.996 persone), seguito anche qui dal Municipio 9 (187.303) e dal Municipio 7 (173.841).

Infine l’Ufficio anagrafe del Comune dà la fotografia delle aree cittadine più giovani. Quella con la quota più alta di residenti tra 0 e 24 anni è il Municipio 1 (21,8%), cioè il centro. Seguono poi il Municipio 7 (21,4%) e il Municipio 8 (21,3%). Per quanto riguarda i quartieri, quelli con l’età media più bassa sono Monluè-Ponte Lambro e Maggiore-Musocco-Certosa, con circa 40 anni, molto sotto la media milanese che è di 46,2 anni. Tra i Nil più giovani figurano anche quelli di Santa Giulia, Tre Torri, Figino, Bicocca, Dergano, Comasina e Adriano.