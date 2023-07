Vasto incendio a Ciampino. Una colonna di fumo nero da un impianto di rifiuti

Un vasto incendio ha colpito questa mattina, alle 8,45, un impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti per la raccolta dei rifiuti, Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova, a Ciampino. A dare l’allarme, alcuni passanti. Sul posto sono impegnate 60 vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, mezzi della protezione civile e personale del 118. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo visibile anche dall'esterno e fino ai Castelli romani. I soccorritori stanno cercando di arginare il rogo per evitare che si propaghi nei capannoni industriali limitrofi e nelle campagne vicine, dove la presenza di sterpaglie potrebbe peggiorare la situazione.

Non è ancora chiara la causa dell’incendio. Secondo quanto ha appreso l'AGI, questa mattina un dipendente dell'azienda - che si occupa di rifiuti non pericolosi – ha notato delle fiamme da un cumulo grande, ha provato quindi a spegnerle con un estintore, ma si sono propagate a tutto il cumulo.

A quel punto, è stato necessario l'intervento dei soccorsi. C’è enorme preoccupazione da parte dei residenti dei quartieri vicini, ma stando a quanto riferito dal Comune di Ciampino, non si registrano vittime o feriti. Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest. Il primo cittadino Emanuela Colella ha provveduto a informare i sindaci delle città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza", conclude il Comune di Ciampino che raccomanda, "di tenere le finestre chiuse”. Al momento non sono segnalati problemi nel traffico aereo e Adr ha fatto sapere che decolli e atterraggi si stanno svolgendo regolarmente, mentre è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma-Velletri nella tratta tra Ciampino e Pavona. Nella tratta interessata è attivo il servizio sostitutivo con bus.