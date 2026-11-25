Ci sono acque agitate all’università per Stranieri di Siena, roccaforte di Tomaso Montanari: come riferisce La Nazione, negli ultimi giorni si sono registrate 26 dimissioni dagli incarichi di gestione e 39 docenti su 73 si sono detti pronti a disertare l’inaugurazione dell’anno accademico: è una frattura profonda, che i firmatari del documento definiscono “senza precedenti nella storia dell’ateneo”. Tra gli abbandoni più recenti figurano quelli simultanei del direttore del Dipartimento, del coordinatore per la didattica e della coordinatrice del corso di laurea online, quest’ultima subentrata da pochissimo al precedente coordinatore, dimessosi di recente.

In un lungo comunicato, la maggioranza del corpo insegnante ha annunciato il boicottaggio dell’evento per contestare l’operato degli organi di governo dell’ateneo e del rettore Tomaso Montanari, spiegando che si tratta di una decisione “sofferta”, arrivata dopo oltre un anno in cui la comunità universitaria “sta vivendo una situazione di grave disagio”. Alla base della protesta c’è la contestazione di un metodo decisionale “accentratore” perché, secondo i docenti, diverse “decisioni strategiche delicate” sono state “imposte dall’alto” dai vertici accademici, bypassando il dibattito all’interno dell’unico Dipartimento dell’università, in netta rottura con quanto era sempre avvenuto in passato. Questo clima di tensione si è tradotto in una vera e propria emorragia dalle posizioni di responsabilità: le 26 rinunce su circa 50 incarichi gestionali hanno colpito trasversalmente l’intera struttura, coinvolgendo prorettori, delegati rettorali, membri del Consiglio di amministrazione, direttori dei Centri e coordinatori dei corsi di studio.

Sul piano finanziario e didattico, i firmatari denunciano “un quadro economico preoccupante”, emerso alla fine del 2025 con la riduzione delle dotazioni del dipartimento di Studi Umanistici e dei Centri di ateneo: i tagli vanno dal 30 al 50 per cento, con alcuni stanziamenti del tutto azzerati. Parallelamente, tra il 2022 e il 2026, le immatricolazioni hanno subito un calo superiore al 30%. A sancire lo strappo definitivo è stata infine quella che i docenti definiscono una “preclusione al dialogo e al confronto”, culminata lo scorso luglio con l’annuncio di Montanari di non partecipare più alle riunioni dell’unico Dipartimento dell’ateneo. Richiamandosi all’articolo 21 della Costituzione, i 39 firmatari hanno motivato la scelta di disertare l’inaugurazione per rispetto dell’istituzione, di chi vi lavora e soprattutto della componente studentesca.