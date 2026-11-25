«Il 25 novembre deve servire a tenere alta l’attenzione, ma soprattutto a ricordarci che la lotta alla violenza non può fermarsi a una sola giornata di sensibilizzazione». Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità della Regione Lazio che oggi parteciperà all’evento regionale su questo tema, spiega che l’impegno su questo versante deve essere «quotidiano, concreto e condiviso».

Assessore Baldassarre, quali sono le politiche che ha portato avanti per contrastare questo fenomeno?

«Come Regione Lazio abbiamo investito oltre 12,5 milioni di euro. Sosteniamo e potenziamo la rete dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, rafforziamo gli sportelli antiviolenza negli ospedali, favoriamo l’indipendenza economica e abitativa delle donne attraverso il Contributo di libertà e percorsi di formazione professionale, sosteniamo gli orfani delle vittime di femminicidio e garantiamo strumenti di assistenza legale. Promuoviamo anche percorsi di responsabilizzazione e cambiamento dei comportamenti violenti attraverso i Centri per uomini autori di violenza (CUA). Abbiamo, inoltre, approvato un importante provvedimento per l’assegnazione di case popolari e alloggi sociali alle donne vittime di violenza e ai loro figli e istituito l’Osservatorio regionale Pari opportunità».

E sul fronte della prevenzione come siete intervenuti?

«Con il progetto ‘Ti rispetto’ andiamo nelle scuole per educare i ragazzi alla cultura delle relazioni sane e, con la nuova edizione, formeremo 200 giovani ambasciatori del rispetto. Il cambiamento che vogliamo costruire parte proprio dalle nuove generazioni».

Cosa ci dicono i numeri? È un fenomeno in calo?

«Secondo i dati del Ministero dell’Interno, siamo passati dalle 118 donne uccise nel 2024 alle 97 del 2025, con una diminuzione del 18%. Questo ci fa sperare che qualcosa stia cambiando, ma non basta. A questi numeri, infatti, si aggiunge la violenza sommersa di tante donne che ancora oggi non riescono a chiedere aiuto. È anche a loro che dobbiamo riuscire ad arrivare».