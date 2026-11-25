I collettivi di sinistra hanno fatto irruzione nella sede di Lazio Disco (foto), a Roma, danneggiando l’agenzia. L’ente regionale per il diritto allo studio è stato preso di mira dopo la morte di Alessandro Ingusci, studente 58enne trovato morto in tenda all’Università La Sapienza, sotto la statua della Minerva. Ingusci stava battagliando per ottenere un alloggio in qualità di iscritto alla facoltà di Fisica. Una tragedia che certa sinistra - il collettivo di «Cambiare rotta» - ha interpretato come un assist per invadere e danneggiare gli uffici di Lazio Disco, peraltro mentre il personale si trovava regolarmente al lavoro. «Distruggere scrivanie, rompere vetri, diffondere panico e minacce nella sede dell’ente per il diritto allo studio del Lazio non garantisce una borsa di studio in più», ha commentato il ministro dell’Università ed esponente di Fi Anna Maria Bernini. Le indagini sull’irruzione sono nelle mani della Digos, che sta lavorando alle identificazioni dei responsabili. Il centrodestra è unanime: l’azione va condannata. Anche il presidente della commissione Difesa del Senato Maurizio Gasparri ha parlato di «violenza inaccettabile», mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha promesso una reazione: «Adesso basta, non faremo sconti a nessuno. La protesta è una forma democratica, la violenza no. Nemmeno davanti a difficoltà sociali per le quali questa giunta ha fatto tanto. C’è lavoro da fare ma abbiamo dato dimostrazione di buona volontà», ha osservato il governatore. Il vicepremier Antonio Tajani ha deciso di postare sui social le immagini della «violenza dei centri sociali». «Non possiamo tollerare una simile violenza», ha scritto su Facebook il segretario di Forza Italia. E sempre in questo contesto, una troupe del Tg3 è stata aggredita ieri alla Sapienza. Fratelli d’Italia ha espresso «piena solidarietà» ai giornalisti e ha definito l’episodio una «violenza intolllerabile».