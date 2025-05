Vigili del fuoco scomparsi durante un'escursione. Ricerche sono in corso: cosa sappiamo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ore di grande apprensione a Pennapiedimonte (Chieti), dove dalla serata di ieri sono in corso le ricerche di due vigili del fuoco andati dispersi mentre si trovavano impegnati in escursione nella forra del fiume Avello. Al momento non si hanno notizie di loro, e i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo.

Stando alle informazioni fornite sino ad ora, l'allarme è stato lanciato intorno alle 19.35 di ieri, mercoledì 30 aprile. Quattro vigili del fuoco del comando di Chieti stavano facendo un'escursione a Pennapiedimonte, nel parco nazionale della Maiella. Non dovrebbe essersi trattata di un'operazione di servizio, in quanto i quattro non erano operativi. A quanto pare gli uomini sarebbero scivolati in una profonda gola, con pareti verticali e ravvicinate. Da quel momento non si sa più nulla di due di loro.

Gli altri colleghi hanno dato l'allarme, e sono stati soccorsi tempestivamente. A raggiungere la zona sono stati i vigili del fuoco di Pescara, arrivati in elicottero, e gli operatori sanitari del 118. Sono state inviate anche squadre di specialisti in questo genere di recuperi.

A quanto pare i due uomini tratti in salvo non si trovano in pericolo di vita, mentre nulla si sa dei colleghi.

In queste ore i soccorsi sono impegnati nelle ricerche. Alle ore 21.

00 di ieri è stato riunito il Centro coordinamento soccorsi della prefettura di Chieti allo scopo di velocizzare e coordinare le operazioni di controllo del territorio. Al momento sul posto sono presenti gli uomini del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, e anche gli uomini della guardia di finanza.