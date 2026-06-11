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Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, è illeso: cos'è successo

Una vettura proveniente dalla carreggiata opposta ha sbandato, perso il controllo e si è scontrata con l'auto del figlio del Cav, che ha riportato solo ferite lievi

Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, è illeso: cos'è successo
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A quanto si apprende, ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito miracolosamente illeso.

Intorno alle 21.30, mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro, Berlusconi si trovava al volante della propria autovettura sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Procedeva in fila quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario.

L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag.

Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura, è uscito illeso dall'incidente. I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari. Berlusconi avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

Le sue condizioni sono tali per cui oggi non risultano variazioni

agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.

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