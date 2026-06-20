Violenze e angherie contro anziani, così la baby gang agiva per postare i video su TikTok

Sono finite le scorribande di un gruppo di minorenni che da tempo stavano prendendo di mira anziani e persone fragili per ricavarne dei video da postare sui social, in particolare su TikTok. Affamati di like, questi ragazzi hanno trascorso mesi a perseguitare i più deboli, arrivano a bersagliarli con sassi, bottiglie di vetro e rifiuti.

Le forze dell'ordine che si sono occupate di condurre le indagini hanno ricostruito un quadro a dir poco agghiacciante. I membri della baby gang – cinque in tutto – pedinavano anziani e disabili, spostandosi in monopattino. Una volta individuata la vittima, la insultavano, poi le gettavano contro oggetti di vario genere, prendendo di mira anche la sua abitazione.

Veri e propri atti persecutori su cui sta indagando la procura per i minorenni di Cagliari. Al momento sappiamo che i membri della banda hanno un'età compresa tra i 14 e i 16 anni. Soggetti giovanissimi. Tutti indagati per atti persecutori. Per questi ragazzini tutto era lecito per ottenere consensi, stima e visualizzazioni su TikTok. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Cagliari, insieme ai colleghi della Stazione di Assemini. I militari hanno perquisito le abitazioni di tutti e cinque i minorenni.

A dare avvio all'attività investigativa è stata la denuncia di una delle vittime, che ha raccontato quanto stava subendo da mesi. In questo modo sono partiti gli accertamenti, che hanno permesso di ricostruire il tutto.

Gli adolescenti prendevano sistematicamente di mira anziani e persone fragili, rivolgendo loro insulti e umiliandole. Si spostavano in monopattino, oppure in bicicletta, e andavano alla ricerca della loro nuova vittima. Tutto veniva filmato per poi essere postato su TikTok o su Instagram.

Proprio i video si sono ritorti contro di loro, perché sono stati trovati ed esaminati dai carabinieri.

Nel corso delle verifiche, i ragazzini non hanno voluto fornire spiegazioni, né hanno mostrato alcun genere di reazione.