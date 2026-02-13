Leggi il settimanale
Cronaca locale |Al culmine di una discussione

Viterbo, ucciso a coltellate l'ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci

Lite tra vicini finisce nel sangue nel quartiere Santa Lucia: fermato il presunto responsabile. Indagini in corso per chiarire il movente

Un litigio tra vicini degenerato in omicidio. È morto così, colpito a coltellate in un appartamento di via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo, Giovanni Bernabucci, 52 anni, conosciuto nell’ambiente ultras della Lazio con il soprannome di “la Iena”.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione iniziata già in mattinata. Le testimonianze raccolte dagli investigatori parlano di tensioni protratte per ore, fino all’esplosione della violenza. A sferrare i fendenti sarebbe stato un vicino di casa, Davide Ernesti, fermato poco dopo dagli agenti della squadra mobile della Questura di Viterbo. L'omicida, a quanto si apprende, sarebbe un suo amico, anche lui ultrà della stessa squadra di calcio.

Le indagini

sono coordinato dal procuratore capo di Viterbo Mario Palazzi e dalla sostituta Veronica Bonocore. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il movente.

