Accoltellato 16enne alla schiena: la pista dello sconosciuto e dell’accerchiamento

Un’aggressione avvenuta in piena notte in una zona centrale della città di Napoli, a piazza Vanvitelli nel quartiere del Vomero. La vittima è un giovane di 16 anni, che è stato aggredito da uno sconosciuto, e ferito, per motivi ancora da chiarire.

“Aggredito da uno sconosciuto”

A indagare sulla vicenda sono i carabinieri della compagnia Vomero dopo essere stati contattati dall’ospedale Fatebenefratelli che hanno formulato una prognosi di 10 giorni. Dalle prime ricostruzioni sulla vicenda, il 16enne sarebbe stato accoltellato alla schiena da una persona che non conosceva e che, come nulla fosse, subito dopo sarebbe tornato in gruppo con altre persone per poi andare via.

Il 16enne protagonista, suo malgrado, di quanto accaduto questa notte è incensurato e residente nel capoluogo partenopeo. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata da parte del personale ospedaliero in piena notte, erano circa le 2.20. Oltre a ricostruire la dinamica, gli investigatori sono a lavoro per cercare il responsabile ed eventuali altri complici nella vicenda.

“Pronta guarigione al giovane”

Come accade in questi casi, oltre alle testimonianze potranno risultare determinanti i filmati delle telecamere posizionate in zona. Sulla vicenda ha espresso la sua vicinanza Nelide Milano, portavoce della Rete Sicurezza Minori e Adolescenti. “Ci auguriamo che il ragazzo possa riprendersi presto e che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto. Ma soprattutto, è necessario avviare finalmente controlli e misure concrete di prevenzione per frenare questo sistema di violenza”.