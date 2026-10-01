Scomparso dopo la discoteca, precipita da 15 metri e muore

La famiglia di Jakub Wiatr, 21enne polacco, lo stava cercando disperatamente dalle prime ore di martedì. Fino alla notizia del ritrovamento del corpo del giovane, ieri mattina in piazza Freud, tra il piazzale davanti alla stazione Garibaldi e piazza Gae Aulenti. Secondo le prime ricostruzioni, Wiatr sarebbe precipitato da un’altezza di circa 15 metri nel tentativo di scavalcare un muro, finendo nella stretta intercapedine tra due edifici.

L’impatto con il terreno sarebbe stato fatale per il ragazzo. È atterrato in un punto poco visibile, tra due muri molto alti. Una volta avvistato, ieri intorno alle 11 da un gruppo di turisti stranieri di passaggio che hanno chiamato i soccorsi, per lui non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Non è nemmeno chiaro quando esattamente il 21enne sia caduto e poi morto, essendo stato visto per l’ultima volta poco dopo le 3 della notte tra lunedì e martedì.

Jakub Wiatr era appena uscito dalla discoteca JustMe all’interno del parco Sempione. Si trovava insieme a un amico, con cui aveva trascorso la serata e che però dopo averlo salutato lo ha perso di vista. Da quel momento il ragazzo non ha più risposto al telefono né ai familiari né agli amici che lo cercavano. Sui social era anche partita una campagna per la ricerca di persona scomparsa, con foto e segnalazione di Penelope Lombardia.

Piazza Freud in questo periodo è recintata per lavori di restyling. Qui sono subito arrivati anche gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia e la Scientifica per i rilievi e sono partite le indagini per stabilire la dinamica. Il ragazzo avrebbe provato a scavalcare, per motivi fin qui sconosciuti, un muretto che si trova fra le scale che scendono verso la piazza e il muro della stazione. Sopra il muro c’è un parcheggio.

Gli investigatori cercano eventuali testimoni e soprattutto analizzano le immagini delle telecamere di sicurezza. Nell’area dove il ragazzo è caduto ce ne sarebbero alcune utili alle indagini.