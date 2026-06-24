Agente di polizia morto a Milano, il sindaco Sala: "Ci sarà lutto cittadino"

A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un suv che non si era fermato ad un posto di blocco. Lo ha confermato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un appuntamento sul Pnrr nella sede della Città metropolitana. "Sì, lo darei per scontato - ha spiegato -. Stamattina il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano, stiamo vedendo dove e quando, ancora non lo sappiamo. Però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino".

L'agente che ha perso la vita era molto appassionato del suo lavoro ma osservava anche che spesso i ghisa sono lasciati soli. "Vanno aiutati obiettivamente, io credo che in questa mia attività, anche da assessore alla Sicurezza - ha proseguito Sala - ho sempre cercato di difendere le loro istanze e di stare molto vicino al corpo e credo che i vigili lo riconoscono"."Ora non è il caso di strumentalizzare niente, però è evidente che le dotazioni del corpo della polizia locale sono importanti, poi si parla da anni della trasformazione della polizia locale in un corpo di polizia come quelli statuali - ha concluso -. Ci si potrebbe anche pensare perché alla fine per quanto i ruoli siano un pò diversi si confondono e quindi la polizia locale fa anche molta sicurezza".

Francesco Imprezzabile è morto nella notte tra lunedì e martedì dopo essere caduto dalla sua moto durante l'inseguimento di un Suv che non si è fermato all'alt, vicino a Linate. Il conducente, un 27enne albanese con precedenti, è stato arrestato a Monza, nella casa di un suo amico. L'uomo ha affermato di non essersi fermato al posto di blocco perché aveva pochi grammi di hashish e non voleva "guai" per l'obbligo di firma che era stato disposto nei suoi confronti. "Non l'ho visto cadere e non sono andato contro nessuno", avrebbe detto al pm e agli investigatori. "Chiedo scusa allo Stato Italiano. Chiedo scusa ai famigliari dell'agente e vorrei fare qualcosa per loro".

Ho appreso con profondo dolore della morte dell'agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile, che ha perso la vita mentre era in servizio, durante un inseguimento. A nome del Governo italiano esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi", ha scritto su X la premier Meloni. "Chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Onore a Francesco, servitore dello Stato. Che la terra ti sia lieve".

Cordoglio anche da parte del presidente Mattarella: "Ho appreso la notizia del decesso dell'agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile che, impegnato in servizi di controllo, ha perso la vita nel corso di un inseguimento. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio".