Albania, turista italiana 18enne violentata in spiaggia

Una turista italiana di 18 anni è stata violentata da un ventiseienne con precedenti penali a Durazzo. L'uomo, identificato come il cittadino albanese Leonard Preza, era già stato condannato in precedenza per furto e rapina. Secondo la polizia, riportano i media albanesi, il grave episodio è avvenuto alle 05:25 del mattino del 5 settembre sulle sdraio davanti a un hotel sulla spiaggia della città. Dopo l'accaduto, è stata la stessa adolescente a sporgere denuncia alla polizia. Dopo aver ascoltato la versione della ragazza, alla presenza anche di uno psicologo, gli agenti di Durazzo sono subito entrati in azione. Dopo alcune ore, la polizia è riuscita a identificare l'autore, localizzandolo e arrestandolo.

Secondo quanto riferito dagli agenti, la diciottenne ha dichiarato di essere stata con la sua amica in hotel e di essersi poi allontanata da loro per andare a sedersi su una sedia a sdraio. In quel momento, ha incontrato il ventiseienne. La diciottenne ha raccontato che l'uomo l'ha picchiata e abusata sessualmente. Il sospettato ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la giovane, affermando però che sarebbero avvenuti consensualmente. La ragazza è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta a un esame medico approfondito.

Sulle mani, sul collo e in altre parti del corpo presentava segni che fanno supporre che possa essere stata violentata. La diciottenne si è anche sottoposta a una visita ginecologica. Le ferite, si è appreso, non erano gravi e la ragazza ha potuto lasciare l'ospedale.