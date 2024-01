Andreea Rabciuc: ora il fidanzato Simone Gresti è indagato per omicidio volontario

Già indagato dalla procura della Repubblica di Ancona per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, Simone Gresti, fidanzato di Andreea Rabciuc, vede aggravarsi la propria posizione dopo il ritrovamento del cadavere. Nei confronti dell'uomo, infatti, è scattata l'accusa anche di omicidio volontario.

Il ritrovamento

Nella giornata di ieri, sabato 20 ottobre, sono stati trovati dei resti di un cadavere in un casolare di Ancona. Tutto ha fatto subito pensare che si trattasse dei resti di Andreea Rabciuc, la 27enne rumena scomparsa lo scorso12 marzo 2022. Si attendono solo gli esiti degli esami di laboratorio sul corpo, che ora si trova all'obitorio dell'ospedale di Torrette.

Le scarpe, il giubbotto, lo zaino colorato e la felpa con Tom e Jerry sono elementi distintivi che hanno portato i carabinieri del reparto operativo di Ancona e i colleghi del Sis a ritenere che in quel casolare in via Montecarottese ci siano proprio i resti di Andreea Rabciuc. Qualcuno avrebbe già provveduto a portare dei fiori sul luogo del ritrovamento. A quanto pare è stato uno dei titolari dell'edificio diroccato, usato come rimessa, a fare la drammatica scoperta. Il corpo si trovava al piano terra, ai piedi di una scala.

In queste ore frenetiche gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per arrivare il prima possibile a una risposta. Si tratta davvero di Andreea Rabciuc? Anche oggi sul posto si trovavano all'opera i carabinieri, gli agenti della scientifica e tutto il comporto preposto ai rilievi. Ad assistere alle operazioni il pubblico ministero Irene Bilotta della procura di Ancona, e l'analista forense Luca Russo.

Si aggrava la posizione di Gresti

Già indagato per sequestro di persona e spaccio, Simone Gresti, fidanzato di Andreea, vede aggravarsi la sua posizione per omicidio volontario. Emanuele Giuliani, avvocato difensore di Gresti, ha già ricevuto la notifica di accertamento irripetibile sui resti rinvenuti nel casolare.