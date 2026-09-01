Attraversa col rosso, pedone ucciso da betoniera

Un uomo romeno di 52 anni ha perso la vita ieri pomeriggio travolto da una betoniera all’incrocio tra corso Lodi e viale Bacchiglione. Un incidente fulmineo, avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, che ha riportato drammaticamente alla ribalta il tema della sicurezza stradale nel capoluogo lombardo.

Sono circa le 17 quando il mezzo pesante, un’autobetoniera di cantiere, percorre corso Lodi mentre proviene da piazzale Corvetto, diretto verso piazzale Lodi. All’altezza dell’incrocio con viale Bacchiglione, il conducente, un marocchino di 33 anni, ha il semaforo verde nella propria direzione di marcia e quindi prosegue la corsa. È in quel momento che il pedone si trova sulle strisce pedonali: secondo la prima ricostruzione degli agenti intervenuti, il 52enne avrebbe attraversato con il rosso, forse distratto o convinto di avere il tempo per superare la carreggiata prima del sopraggiungere del mezzo.

L’impatto è stato violentissimo. La sagoma imponente della betoniera non lascia scampo: il pedone viene centrato in pieno e trascinato per diversi metri lungo l’asfalto, prima che il mezzo riesca ad arrestarsi. Immediata la chiamata al 112 da parte di alcuni testimoni, sconvolti dalla scena a cui hanno assistito. Sul posto arrivano in pochi minuti i vigili del fuoco, allertati per l’incidente stradale, insieme a un’ambulanza e alle pattuglie della Polizia locale. Per la vittima, però, non c’è più nulla da fare: i soccorritori possono solo constatarne il decesso.

Corso Lodi viene chiuso al traffico per permettere i rilievi e le operazioni di ricostruzione della dinamica, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona in un’ora di punta già congestionata. Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che dovrebbero contribuire a chiarire con esattezza la sequenza degli eventi.

Al conducente della betoniera, sotto choc per l’accaduto, sono stati effettuati i controlli di rito, come da prassi in questi casi. Resta ora da capire se, al di là del rosso non rispettato dal pedone, siano emerse ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell’inchiesta, aperta in Procura con l’ipotesi di omicidio stradale per accertare eventuali responsabilità.

Poche ore prima, alle 10, all’angolo tra via Sardegna e via Gentili, una donna di 36 anni era stata investita. Soccorsa sul posto e trasportata all’ospedale San Carlo in un codice giallo che poi si è trasformato in verde, le sue condizioni ora non destano preoccupazione.