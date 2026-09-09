Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra al terzo piano e muore, la tragedia a Genova

Un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un palazzo in via Remigio Vigliero, nel quartiere di Begato, a Genova. Il piccolo è caduto da un’altezza di circa 15 metri. L’allarme è scattato intorno alle 12.40 di oggi 9 settembre. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese e l’automedica Golf 4. Nonostante i tentativi di soccorso e le manovre del medico intervenuto sul posto, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Il piccolo, che avrebbe dovuto iniziare la scuola primaria la prossima settimana, è morto poco dopo la caduta.

La madre tenta il suicidio

La tragedia ha avuto conseguenze drammatiche anche per i genitori. La madre del bambino, dopo la caduta, è stata bloccata dai vigili del fuoco mentre tentava di lanciarsi nel vuoto. La donna è stata successivamente accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Nello stesso nosocomio è stato portato anche il padre del bambino, anche lui in codice giallo. La famiglia, di origini nigeriane, vive da anni a Genova e il piccolo era l’unico figlio.

La prima ricostruzione

Restano da chiarire le circostanze esatte della caduta. Secondo quanto riferito da una vicina, il bambino si trovava in casa con la madre, che sarebbe andata a fare la doccia prima di uscire. Sarebbe stato proprio in quel frangente che il piccolo è precipitato dalla finestra. La caduta, da un’altezza di circa 15 metri, non gli ha lasciato scampo. Si tratta però di una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli investigatori.

Le indagini

Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno, Francesca Rombolà, arrivata sul posto per coordinare le indagini. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica della tragedia e verificare cosa sia accaduto nell’abitazione nei momenti precedenti alla caduta. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze del tragico incidente.