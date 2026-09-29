Terrorismo: materiale suprematista e manuali per creare bombe, arrestato 17enne

La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini della Digos, iniziate nell’autunno del 2025 nell’ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i “terroristi bianchi”, definendoli “eroi” e legittimandone le azioni con riferimenti alla “difesa della razza bianca”. Il 17enne avrebbe anche pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell’Atomwaffen Division, distinguendosi - tra l’altro - nel ruolo di “Vice Capo” del gruppo di un noto social network “F.F.I. Fronte Fascista Italiano”, quale “referente operativo” deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Nel corso di una perquisizione nella casa del minore gli investigatori hanno trovato, oltre a diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche come katane, machete e coltelli di varie dimensioni, balestre, pistole e fucili soft air, e fogli in formato A4 manoscritti contenenti disegni, simboli ed emblemi riconducibili alla citata ideologia.Gli approfondimenti effettuati sui cellulari hanno consentito di individuare diverso materiale social di propaganda suprematista, accelerazionista e neonazista. Sono stati acquisiti manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni relative a sostanze chimiche aggressive, una guida operativa per il compimento di attentati terroristici con l’utilizzo di veicoli pesanti, un elenco dei veleni mortali, manuali sul maneggio di armi da fuoco e un documento contenete istruzioni e tecniche operative per il pedinamento, l’attacco e l’eliminazione di bersagli umani. Durante l’attività è stato, inoltre, trovato il video integrale dell’attentato terroristico compiuto a Christchurch nel 2019 da Brendon Tarrant, corredato da messaggi nei quali l’autore della strage veniva indicato come modello da emulare, e il manifesto Haters Handbook redatto dal collettivo terroristico MMC (Maniacs Murder Cult). Tra le conversazioni rilevate, sono emersi seri propositi di immediato passaggio all’azione, con espliciti riferimenti all’utilizzo di armi artigianali e violenze nei confronti di specifiche categorie di soggetti, tra cui “ebrei, immigrati, omosessuali, magistrati e politici”. Il 17enne è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato presso la C.P.A di Treviso. Nella mattinata di ieri l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.