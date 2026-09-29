Morto a 40 anni Andrea Tempestini, vicedirettore di Libero

È stato trovato morto nella serata di lunedì Andrea Tempestini, vicedirettore e digital editor del quotidiano “Libero”. Il giornalista aveva 40 anni e lascia due figli.

La notizia della scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio dal mondo delle istituzioni. Il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha ricordato come “un giornalista che ha saputo distinguersi per professionalità, passione e attenzione al proprio lavoro, contribuendo con il suo impegno alla vita e all’informazione della testata”. La Russa ha quindi espresso la propria vicinanza alla famiglia, ai colleghi e all’intera redazione di “Libero”.

Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha rivolto un pensiero ai familiari e ai colleghi del giornalista. “Mi stringo nel dolore ai familiari e alla redazione di Libero per la scomparsa di Andrea Tempestini”, ha dichiarato, ricordandolo come “un giornalista capace e competente”.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso il proprio cordoglio con una nota: “La scomparsa di Andrea Tempestini ci lascia addolorati. Ci stringiamo alla sua famiglia e a tutta la redazione del quotidiano Libero, a cui rivolgo il mio personale cordoglio”.

Un messaggio è arrivato anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. “Esprimo cordoglio e vicinanza a nome mio e dei deputati di FdI alla famiglia di Andrea Tempestini, vicedirettore e digital editor di Libero, e a tutta la redazione della testata”. Bignami ne ha ricordato “la professionalità, l’impegno e la passione per il lavoro”, rivolgendo le proprie condoglianze alla famiglia e ai colleghi.