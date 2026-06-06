Calci e pugni all’influencer leghista a Parma da parte di un gruppo di stranieri: “Ho avuto paura”

Botte in centro a Parma e poi la fuga: questo è il riassunto di quanto si vede in un filmato condiviso dalla Lega e diventato virale sui social, in cui viene ripresa la brutale aggressione di un militante e influencer, Ferenc Venturelli. “Verso le 18.30 eravamo ancora in centro a Parma, nella zona di via Verdi, dove stavamo completando la realizzazione di alcuni video per le nostre future Storie, da pubblicare sul web. Siamo stati avvicinati da alcuni giovani di origine africana, a quanto pare contrariati dal fatto che stessimo realizzando delle immagini. Abbiamo risposto che stavano riprendendo noi stessi e non loro. Ma uno di quegli stranieri non ha accettato la nostra versione e si è avvicinato minaccioso, brandendo una bottiglia di vetro”, ha dichiarato l’influencer, noto sui social come “Eterno”, a il Resto del Carlino .

A quel punto, pare che lui e il suo cameraman si siano allontanati ma che siano stati inseguiti dagli stranieri. “Erano almeno una ventina. Quando ho visto il mio amico che rischiava di essere colpito da una bottigliata, mi sono avvicinato con lo spray. E lì mi hanno afferrato in cinque, gettandomi a terra per colpirmi con calci e pugni”, ha proseguito. A quel punto pare sia venuto fuori anche un coltello ed è a quel punto che il cameraman, come si vede dalle immagini, è intervenuto con lo spray per allontanare gli aggressori. “Mentre si avvicinavano, uno di loro mi ha detto "Leghista di m…”, ha detto ancora. A soccorrerlo, oltre al cameraman, si sono avvicinati anche due ragazzi stranieri, che hanno contribuito a mettere in fuga gli assalitori. Dal video, si sente la voce fuori campo di una donna che grida: “Avete rotto i coglioni…”.

Venturelli ha poi spiegato che “in questa prima volta di aggressione fisica ho provato davvero paura. Per fortuna l’intervento del mio amico ha evitato che uno di quegli uomini usasse il coltello contro di me. Io non sono contro gli immigrati, ma contro quelli che decidono di non integrarsi, che usano la violenza. Anche se nati in Italia e immigrati di seconda generazione, andrebbero identificati, condannati e rispediti nel loro Paese d’origine per la gravità delle loro azioni”. Al Corriere Venturelli ha poi spiegato di avere avuto problemi anche in ospedale, perché “una delle persone che mi ha aggredito sostiene di aver avuto problemi alla vista a causa del nostro spray.

Questo ragazzo era anche lui al pronto soccorso, e ha sporto”. I video integrali sono stati consegnati alla polizia durante la denuncia e Venturelli ha già ricevuto la solidarietà della Lega e del ministro Salvini.



