Capotreno picchiata da un passeggero

La follia è esplosa lunedì sera a bordo del Frecciarossa 8882, fermo alla stazione di Milano Lambrate per un guasto tecnico. Una capotreno è stata aggredita brutalmente da un passeggero italiano mentre cercava di gestire la situazione. L'uomo, esasperato dal ritardo e dal caldo soffocante causato dall'aria condizionata spenta, ha perso completamente la testa. Ha afferrato la donna per la divisa, l'ha scaraventata a terra e si è avventato su di lei colpendola ripetutamente al volto. Poi si è messo a cavalcioni sopra di lei per immobilizzarla.

Bestemmiando e urlando, l'uomo è quindi fuggito attraverso le porte aperte del convoglio. Solo l'intervento coraggioso di alcuni passeggeri ha evitato il peggio.

L'episodio è stato denunciato dal sindacato Uil Trasporti Lombardia. «In quel momento di esasperazione si è consumata la follia», hanno spiegato dalla sigla.

La capotreno era in servizio serale sul treno ad alta velocità quando è stata attaccata. Carmelo Minniti, segretario generale Uil Trasporti Lombardia, non usa mezze parole: «Abbiamo scampato il morto per un soffio. La sicurezza del personale di bordo è ormai fuori controllo».