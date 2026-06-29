Continuano le ricerche del marito della Roccella nel lago di Vico: in azione anche un drone sottomarino

Un drone sottomarino di ultima generazione è l'ultima tecnologia messa a disposizione, questa volta dal comando milanese di via Messina, per le ricerche di Luigi Cavallari, l'architetto di 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico, nel Viterbese. Le ricerche proseguono senza sosta e richiedono l'impiego di sofisticate tecnologie, per via della scarsa visibilità delle acque di uno specchio d'acqua considerato pericoloso dagli abitanti della zona. In quindici anni ci sono stati sei morti. Si tratta di un lago di origine vulcanica, circondato da boschi, canneti e montagne.

Il lago di Vico

È balneabile, ma la composizione vulcanica dei fondali, insieme alla presenza di alcune alghe, rendono le acque non potabili: per essere immesse nella rete idrica, devono prima essere depurate. Il lago è anche noto per le sue correnti e la bassa visibilità già a poca profondità. Più si scende verso il fondale, più per i sommozzatori è difficile, oltre che rischioso, fare ricerche. Il drone milanese servirà ad arginare questo ostacolo, e batterà i punti più profondi dello specchio d'acqua. Le ricerche vanno avanti in maniera ininterrotta da ore, anche con un rover telecomandato. Sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Romam, da Napoli e Firenze che impiegano un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità.

L'ipotesi di un malore

A lanciare l'allarme è stata la ministra, che era in barca con lui. Era il primo pomeriggio di sabato 27 giugno, quando Cavallari, che conosceva bene il lago, si è tuffato.

Non è da escludere che possa essere stato colto da un malore improvviso, che lo ha bloccato impedendogli di raggiungere la piccola barca. Stando ai racconto della moglie Cavallari, dopo essere entrato in acqua, sarebbe riemerso per pochi istanti, dicendo che non si sentiva bene. Poi è scomparso nuovamente nel lago.