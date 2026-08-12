Roma, spray e calci contro turista ebreo. Una denuncia

Un’altra aggressione antisemita, questa volta avvenuta nella Capitale, ai danni di un turista francese. Il giovane uomo stava passeggiando nel centro storico indossando la kippah quando sarebbe stato aggredito. Due gli episodi denunciati, avvenuti in due giorni diversi: la sera del 7 agosto a piazza Cairoli, secondo quanto denunciato, il turista sarebbe stato colpito con uno spray urticante spruzzato sul volto, mentre l’indomani a largo di Torre Argentina sarebbe stato brutalmente picchiato da un gruppo di quattro persone al grido di «Free Palestine». I carabinieri hanno denunciato un cittadino algerino di 31 anni senza fissa dimora e con precedenti: l’uomo è accusato di percosse e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sarebbe stato presente, infatti, in entrambi gli episodi: la prima volta da solo e poi in compagnia di altre persone non ancora identificate.

«Anche per le strade di Roma - ha commentato preoccupato il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun - purtroppo è arrivata la caccia all’uomo, la caccia all’ebreo. Speriamo, da italiani, di non dover assistere a una reazione di crescente indifferenza da parte dell’opinione pubblica». Un auspicio condiviso dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Mai assuefarci a episodi di questo genere: l’antisemitismo non può diventare una normalità da accettare o tollerare, ma deve essere sempre riconosciuto, condannato e contrastato con fermezza». Anche per il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli «la caccia all’ebreo mascherata da solidarietà per la popolazione di Gaza non deve e non può passare nell’indifferenza». «Bisogna approvare subito la nuova legge sull’antisemitismo» annuncia il presidente della commissione Affari esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri (Fi). Per l’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled «antisionismo e antisemitismo sono la medesima cosa».