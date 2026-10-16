Corona in suv scappa all’alt. Inseguito e denunciato

Una nuova «brutta avventura» per Fabrizio Corona. È scappato dall’alt con la propria auto, è stato però bloccato e denunciato.

È successo nella tarda serata di mercoledì, quando l’ex re dei paparazzi è passato all’angolo tra via Moscati e corso Sempione. Lì era attivato un posto di controllo stradale dei carabinieri, che erano in strada con una pattuglia e hanno ordinato al conducente di fermarsi. Ma Corona ha ignorato l’ordine, ha accelerato ed è scappato a bordo del proprio suv Range Rover Sport per circa 700 metri. I militari del Nucleo radiomobile quindi lo hanno inseguito e raggiunto dopo poco e infine lui, dopo una manovra azzardata, si è fermato. La tentata fuga gli è costata una denuncia a piede libero per guida senza patente - che gli è stata revocata nel 2023 - e fuga pericolosa e il sequestro dell’auto, che è risultata essere già sotto fermo amministrativo.

Il 52enne conduttore di Falsissimo è in un periodo negativo. Una settimana fa in pieno giorno è stato circondato da sei sconosciuti sotto casa sua. Il gruppo lo ha minacciato con un cacciavite, picchiato e infine gli ha portato via orecchini e due collane per un valore totale di 400 euro. Corona ha cercato di difendersi e ha riportato solo alcune escoriazioni. Ha chiamato il 112 e sono intervenuti sempre i carabinieri, cui l’ex re dei paparazzi ha spiegato di avere riconosciuto uno degli aggressori. Si tratterebbe di un imprenditore che al 52enne deve soldi per un vecchio affare. Da qui sono partite le indagini per individuare i responsabili.

Mentre all’inizio di settembre due giovani, amici di suo figlio, avevano cercato di estorcergli 500 euro minacciando di fare del male a lui e alla sua famiglia. Corona si era presentato all’appuntamento con la polizia e uno dei due ragazzi gli aveva colpito il parabrezza con una catena. È stato denunciato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.