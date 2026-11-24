Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Parma, lungo viale Mentana, dove una donna di 27 anni, Simona Tortorelli, è stata travolta e uccisa da autobus mentre attraversava la strada. Sulla dinamica del drammatico incidente sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la 27enne aveva appena finito il turno di lavoro nel consultorio presso la Casa della salute “Parma centro”, dove era in servizio come ostetrica, quando è stata investita e trascinata dall’autobus per alcuni metri. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, allertati da alcuni passanti, per la giovane non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sul colpo.

I messaggi di cordoglio

Simona Tortorelli era originaria della provincia di Caserta, ma viveva da tempo nella città emiliana. “Per Parma oggi è un giorno di tristezza e di lutto. A nome mio e di tutta l’amministrazione esprimo il cordoglio e la vicinanza della città ai suoi”, ha commentato il sindaco Michele Guerra. “Rivolgo un pensiero anche all’autista coinvolta, ai suoi colleghi e a tutta la Tep, che vivono a loro volta un momento di sofferenza molto forte e che abbiamo condiviso in queste prime ore di costante contatto”, ha poi aggiunto il primo cittadino. Anche il presidente della Provincia, Alessandro Fadda, ha espresso “le più sentite condoglianze ai familiari” della 27enne

L’azienda sanitaria: “Un momento di profonda amarezza e cordoglio”

“La nostra comunità affronta un momento di profondo cordoglio e amarezza per la perdita di una giovane professionista, vittima nel pomeriggio di oggi di un grave incidente stradale. A nome di tutte le colleghe e i colleghi vicini alla giovane scomparsa e di tutta la comunità dei servizi sanitari di Parma e provincia, esprimo profonda vicinanza alla famiglia e ai suoi affetti più cari. A loro anche le mie personali condoglianze e il mio sincero affetto per la prematura e dolorosa scomparsa”, ha dichiarato in una nota Anselmo Campagna, direttore generale delle Aziende sanitarie di Parma.

L’azienda di trasporto pubblico locale Tep, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda e alle segreterie provinciale, nel tardo pomeriggio ha diffuso in un comunicato stampa in cui, oltre ad esprimere vicinanza ai familiari della vittima, sottolinea di essere “a disposizione delle autorità per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente”.