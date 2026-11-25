“Ho ucciso mio marito, prima che lui ammazzasse me”. È la frase, contenuta nel memoir L’ingenuità che uccide, che Tommasina Crugliano detta Masina, l’autrice, pronuncia al suo incontro con un’assistente carceraria - un tempo si chiamavano vigilatrici - che sceglie di entrare in contatto con la sua vicenda personale. Certo, il libro parla di un tempo diversissimo dall’oggi, ma ci sono anche cose che non sono cambiate nelle cronache sulle violenze di genere.

“Erano altri tempi - racconta a IlGiornale l’autrice - Una volta ammazzare un uomo in un contesto di legittima difesa era grave come un omicidio deliberato. Le donne, secondo il senso comune, dovevano subire. A me hanno dato l’aggravante della crudeltà. Non sapevo a cosa andavo incontro: ho sparato 10 colpi, presa alla sprovvista dalla violenza, e non avevo mai impugnato una pistola. Così il mio carnefice è diventato vittima. Ho scritto questo libro anche per liberarmi dai fantasmi del passato: ho accettato la condanna, anche se ancora oggi la ritengo ingiusta”.

La violenze subite da Masina

La storia di Tommasina Crugliano inizia quando lei ha solo 12 anni nella natia Cirò Marina, in provincia di Crotone. È una storia percorsa dall’ingenuità, con gli occhi di una bambina che scopre le mestruazioni senza sapere cosa significhino. È in quel periodo che incontra il futuro marito, diversi anni più grande - e qui c’è già la prima differenza con l’oggi, perché mancherebbe comunque l’età del consenso - e al primo appuntamento il marito la stupra. Lei non sa cosa sia accaduto, non lo sa neppure quando ha un ritardo: un’amica più grande però le dice che potrebbe essere incinta. “L’ingenuità ha caratterizzato tutta la mia storia. D’altra parte io non conoscevo neppure la violenza. Mio padre e mia madre vivevano un rapporto paritario per cui andavano sempre d’accordo: si volevano bene, volevano bene a noi e si impegnavano nel lavoro, questa era la nostra vita famigliare”, aggiunge Crugliano.

Non si sa se incinta lo sia mai stata oppure se Masina bambina abbia avuto un aborto spontaneo (così come poi sarebbe accaduto nuovamente da sposata, ma successivamente alle botte subite), tuttavia questo avvenimento innesca una reazione a catena di eventi: l’organizzazione di un matrimonio, le famiglie che si incontrano ma non si piacciono granché, un periodo che per Masina rappresenta delle montagne russe emotive. Spiccano però due figure maschili molto protettive, quella del padre e quella del suocero, che in più di un’occasione cercano di aiutare Masina, ma non possono farlo davvero, perché ciò che accade, soprattutto dopo le nozze è protetto dal detto per cui i panni sporchi si lavano in casa propria. Perfino quando a 15 anni, la giovane tenta il suicidio, ma si deve tacere tutto. “Forse papà se n’era accorto. Mi ha sempre detto di stare attenta. Ma quando si è innamorati si hanno le fette di prosciutto sugli occhi. Io vedevo l’amore, mio padre aveva guardato più in profondità”, spiega.

A 17 anni, nel 1977, Tommasina Crugliano si sposa e va a vivere con il marito a Canegrate, in provincia di Milano, dove l’aspetta una quotidianità fatta di assenze, di manipolazioni, di umiliazioni, di botte. Due episodi sono emblematici: in uno il marito quasi annega Masina nella vasca da bagno, in un altro le punta una pistola contro chiedendole la separazione. Perché intanto l’uomo ha peraltro intrecciato una relazione extraconiugale con la figlia dei vicini.

Tommasina Crugliano nasconde la pistola, dopo la minaccia subita, per protezione personale, e praticamente se ne dimentica. Le botte però non si fermano, soprattutto quando la giovane donna scopre la relazione extraconiugale: nel fuggire dal marito, finisce per cadere da una finestra e riesce a salvarsi solo per il tempestivo arrivo in ospedale. “Tante volte chiudo gli occhi e rivedo il volo. Sono stata miracolata, avrei potuto morire o restare paralizzata. Ringrazio Dio per avermi fatto superare tutto”, dice oggi. È il punto di rottura: dopo essersi rimessa in piedi, torna dalla famiglia a Cirò Marina e viene organizzato tutto per la separazione consensuale, anche in virtù del fatto che i carabinieri hanno visto gli effetti della violenza subita dalla giovane.

L’omicidio

Il giorno prima di recarsi dal giudice per la separazione, Tommasina Crugliano rientra nella casa di Canegrate che peraltro il giudice le aveva destinato: lì trova il marito, che le chiede di poter dormire su una brandina per quell’ultima notte. Ma all’improvviso le violenze ricominciano e Masina, ripresa la pistola nascosta, neppure ricordava dove, spara al marito per poi chiamare i carabinieri. È il 1978.

Il carcere

Immediatamente dopo l’omicidio Tommasina Crugliano viene rassicurata: ciò che ha fatto è la conseguenza di anni di abusi. Ma al tempo la consapevolezza della legittima difesa non è la stessa di oggi, non c’era la parola femminicidio, e lo stupro, come ben avrebbe ricordato il processo per massacro del Circeo, era solo un reato contro la morale e non contro la persona.

A 19 anni Tommasina Crugliano viene condannata quindi a 12 anni di carcere e viene reclusa nella casa circondariale di Piacenza. Qui incontra l’assistente carceraria Carla. Carla le parla dei problemi relazionali con il fidanzato, e Masina le dice qualcosa che ha imparato sulla sua pelle: “Non permettere mai a nessuno di farti del male. Il male non è amore. Non c’è carattere o difficoltà che possa giustificare l’annullamento della nostra persona. Che sia ricco o povero, bello o brutto… la cosa più importante è che ti voglia bene, e non con le parole ma con i fatti. Solo quelli contano”. “Carla è riuscita a vedermi nella mia sofferenza e oltre”, aggiunge sull’incontro che le ha cambiato la vita.

Oggi Tommasina Crugliano vive in Germania, ha una figlia e due nipoti, fa l’operaia e, anche se ha voltato pagina, la sua storia resta paradigmatica. “Alle ragazze e alle donne oggi consiglio di liberarsi di un uomo in cui notano un accenno di violenza. Non si deve neppure arrivare al primo schiaffo, bisogna andarsene il più lontano possibile. Il primo sopruso è già abbastanza, chi è violento non cambia. Tante non riescono ad andarsene perché manca l’indipendenza economica: ma se una donna dipende dall’uomo, se lui è violento, non riuscirà a liberarsene”.

L’ingenuità che uccide si legge in fretta, tanto cattura l’attenzione. Ma termina con un finale aperto: “Ci sarà un secondo libro. Ho trascorso 12 anni in carcere e ho ancora tanto ta raccontare”, promette Crugliano.