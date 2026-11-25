Nove giorni di indagini per dare un volto al presunto responsabile dello scippo costato la vita ad Adalgisa Lariccia, la pensionata di 92 anni aggredita per strada a Torino. Come confermato dalla Stampa, nella notte i carabinieri del comando provinciale del capoluogo piemontese hanno fermato un 50enne di origini marocchine, sospettato di aver strappato la catenina dal collo dell’anziana, provocandone la caduta fatale.

L’aggressione risale a lunedì 16 novembre, tra corso Francia e via Schina. Secondo quanto ricostruito, lo scippatore - in sella a una bicicletta - aveva strappato la collanina dal collo della pensionata, facendola rovinare a terra. Un impatto violentissimo: la 92enne aveva battuto la testa sul marciapiede, mentre il malvivente si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Trasportata all’ospedale Maria Vittoria, l’anziana era morta alcune ore dopo l’aggressione.

La svolta nelle indagini è maturata nelle ultime ore. Già nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia San Carlo, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo, avevano effettuato una serie di perquisizioni tra Torino e Venaria. Gli accertamenti hanno portato nella notte al fermo del cinquantenne di origini marocchine. A indirizzare gli investigatori sulle sue tracce sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e l’analisi dei tabulati telefonici.

Il lavoro dei militari ha dunque consentito di individuare il presunto autore dell’aggressione a nove giorni dai fatti. Restano ora da accertare le responsabilità dell’uomo fermato per uno scippo che, per il bottino di una catenina, è costato la vita a una donna di 92 anni.