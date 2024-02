Padova, uccisa a coltellate. Si cerca il marito: il giallo dell'auto nel fiume

Donna uccisa a coltellate in casa nel Padovano. Si cerca il marito: "Irreperibile"

Articolo in aggiornamento

Una donna di 41anni, Sara Buratin, è stata trovata morta nel cortile di una villetta a Bovolenta, nel Padovano, con numerose ferite di arma da taglio nella parte superiore del corpo. A trovare il cadavere è stata la mamma della vittima, che ha lanciato immediatamente l'allarme al 112. Il marito, Alberto Pittarello, 39 anni, risulta irreperibile. In serata è stata segnalata la presenza di una vettura nel fiume Bacchiglione. Gli investigatori non escludono che l'uomo possa essersi tolto la vita. La 41enne lascia una figlia di 12 anni. Sul posto, oltre ai carabinieri del Nucleo Investigativo e il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini.

L'omicidio

L'aggressione mortale si è consumata nella tarda mattinata di martedì 27 febbraio. Sara Buratin era andata a trovare la madre, che vive da sola nella villetta teatro della tragedia, non distante dalla stazione dei carabinieri di Bovolenta. È stata l'anziana donna a rinvenire il corpo in cortile, fuori la porta di casa. Giunti sul luogo del delitto, i soccorritori non hanno potutato fare altro che accertare il decesso della 41enne.

Il marito è irreperibile

Le attenzioni degli investigatori si sono subito concentrate sul marito della vittima, Alberto Pittarello. L'uomo, che lavora come manutentore di caldaie, ha fatto perdere le tracce. Intanto i carabinieri hanno trovato una vettura nel Bacchiglione. Non è escluso che possa trattarsi del furgoncino appartenuto al 39enne. Il fiume sarà scandagliato in profondità nelle prossime ore dal momento che serve un mezzo con dotazioni specifiche.

Il sindaco: "Una tragedia"