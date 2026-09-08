Dramma a bordo del traghetto: muore migrante nascosto in un veicolo. Interrogata proprietaria dell’auto

Tragedia a bordo del traghetto Tunisi-Palermo. Un 25enne tunisino ha infatti perso la vita durante la tratta. A quanto pare il nordafricano si trovava nascosto nel portabagagli di un’auto - un’Audi A4 - con la speranza di raggiungere clandestinamente l’Italia. Le altissime temperature raggiunte all’interno della zona destinata alle vetture si sono però rivelate fatali. Si parla di oltre 40 gradi.

È stata la proprietaria del veicolo, una connazionale del giovane, a dare l’allarme, rivolgendosi alle autorità mentre il traghetto si trovava ancora in viaggio. Da qui l’intervento del personale di bordo e la segnalazione alla polizia marittima. Una volta che la nave ha raggiunto il porto di Palermo, a bordo sono saliti gli agenti e il medico legale. Per il tunisino non c’era più nulla da fare, e il corpo è stato portato al Policlinico, dove verrà eseguita l’autopsia. La procura ha disposto tale esame per fare luce sulle cause del decesso.

Per quanto riguarda la proprietaria dell’auto, la donna è stata trattenuta dalle autorità, che hanno cominciato a interrogarla. Gli inquirenti, infatti, intendono capire quale sia il ruolo di questo personaggio in tutta la vicenda. In che rapporti era con il 25enne? Quali responsabilità ha avuto? Su di lei pende l’accusa di traffico di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In questo momento si trova dietro le sbarre del carcere Pagliarelli. La donna è incensurata.

Della vittima si sa poco. Gli investigatori hanno recuperato alcuni suoi oggetti, tra cui il cellulare, che è stato ovviamente sequestrato. Del caso si sta occupando la sezione Immigrazione della Squadra Mobile.