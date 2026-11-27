Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello (in foto), 26 novembre 2026. Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Un omicidio-suicidio così lucido e atroce fa ancora più impressione se accade a ridosso della Giornata anti violenza. E ci fa dire che la strada da fare è ancora immensamente in salita.

Il corpo di Ionela, abbandonato in mezzo al sangue a casa. E Andrea, fuori di sé, con addosso quell’urgenza di uccidersi subito dopo. Ancora: il cavalcavia, lo stesso da cui, lo scorso settembre, era stata lanciata nel vuoto Lorena Isceri. Emulazione? Può essere, non sarebbe la prima volta che in un delitto si imitano modalità o luoghi.

«Davvero pensiamo che la campagna contro la violenza alle donne serva a qualcosa? - si domanda disilluso lo psicologo Andrea Calò, ricercatore associato presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo - Non è che se dici a un potenziale aggressore che è sbagliato aggredire la compagna, allora lui si ferma perché è stata istituito il 25 novembre. La giornata serve a far capire alle potenziali vittime che, nel momento in cui si sentono minacciate, hanno una rete a cui appoggiarsi. Ma nulla può contro gli aggressori, almeno, non nell’immediato». I risultati arriveranno nel tempo: «Per questo è fondamentale educare i più giovani alla sessualità, all’affettività. Dare un nome alle emozioni aiuta a capirle e a capirsi. Altrimenti ciò che è ignoto non viene riconosciuto, spaventa e può portare a reazioni estreme. Se non riconosco la gelosia, mi faccio trasportare dalla follia».

Ci sono degli aspetti, nelle relazioni, che si assomigliano tutti: quando il rapporto è basato sul possesso e sul controllo, allora il momento della separazione diventa delicatissimo. L’autore lo vive come la perdita del potere che riteneva di avere sulla vita della partner. E l’umiliazione di essere lasciato diventa scatenante. Molto dure le parole del vescovo di Pistoia Augusto Mascagna: «Abbiamo il dovere di usare parole nette. Il femminicidio è una piaga intollerabile».