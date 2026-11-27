Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello (in foto), 26 novembre 2026. Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

I solitamente schivi abitanti di Ponte Buggianese non saranno contenti di essere assurti agli onori delle cronache, anche se i pontigiani hanno avuto solo la sfortuna di essere vicini a Barberino del Mugello dove c’è il cavalcavia Lora. Pescia, Ponte Buggianese, Barberino son piccoli paesi, con pochi abitanti dove tutti si conoscono o sono parenti fra loro, e nonostante questo si ritrovano improvvisamente al centro dell’attenzione dopo quest’ennesimo femminicidio.

Il ponte è già stato ribattezzato «ponte maledetto», e forse l’uomo originario di Pescia, che a settembre per primo lo ha scelto come sfondo del suo crimine e del proprio suicidio, l’ha fatto con la volontà di allontanarsi dal suo fino ad allora inviolato paesino. Quale luogo migliore se non quel viadotto in un tratto dei 760 Km percorsi ogni giorno da una media di 80mila veicoli, dove chiunque è passato, passa o passerà. Da oggi, a quel cartello «viadotto della Lora» il pensiero andrà alle due povere donne uccise, e anche ai loro assassini che da qual ponte hanno deciso di buttarsi giù. Le Donne Democratiche si sono contrariate rispetto all’attenzione mediatica che si è concentrata anche sul suicidio dei 2 assassini.

Il loro cruccio è che la «notizia» possa cancellare il delitto, che attenui la responsabilità e possa mettere in ombra il fatto: un uomo ha ucciso una donna. È vero, questa è la notizia, e giusto indignarsi e chiedere più sostegno concreto per le donne in pericolo. Ma la storia è un’altra cosa, e per raccontarla non si può ignorare che i protagonisti del dramma potevano essere i nostri vicini di casa. «Normali», dice chi li conosceva. E ciò che assilla è come sia possibile che una disperazione o follia tali da portare e gesti estremi possa essere così vicina, e così invisibile. Il ponte maledetto è ancora lì. Ignaro sepolcro dei mali del mondo. Maschi o femmine che siano.