Iolena Miruna Girneata, 23 anni, di origine albanese, sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse un manubrio per pesi da palestra. È il dettaglio che emerge all’indomani del femminicidio-suicidio di Ponte a Buggiano, in provincia di Pistoia. Il fidanzato Andrea Nardini, dopo averla massacrata e uccisa, alle 8.30 di ieri mattina ha chiamato il 112: “La mia ragazza è morta, andate lì, via Roma 45, Ponte a Buggiano. È stato un incidente. Non devono trovarla i miei nonni. Io mi uccido”. Il 25enne si è poi diretto sul cavalcavia dell’autostrada A1, in direzione Barberino del Mugello, e si è lanciato nel vuoto.

In casa segni di colluttazione

Pochi minuti dopo la telefonata di Nardini al 112, sul luogo della segnalazione sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’appartamento in cui la coppia conviveva da tempo. Davanti ai loro occhi una scena agghiacciante, il racconto muto e drammatico di un’aggressione violenta. Come riporta il Corriere della Sera, la squadra Mobile di Pistoia e la polizia scientifica avrebbero rilevato all’interno dell’abitazione segni compatibili con una colluttazione. Probabilmente Lorena si è difesa con tutte le forze che aveva, prima di soccombere ai colpi mortali inferti dal compagno.

Nardini si è cosparso di benzina e poi si è lanciato dal cavalcavia

Negli stessi istanti in cui i soccorritori raggiungevano l’abitazione teatro del femminicidio, la polizia localizzava il cellulare di Nardini e la sua auto, una Giulietta di colore blu, sul cavalcavia Lora, a Barberino del Mugello. Secondo quanto ricostruito, dopo aver dato fuoco alla vettura, il 25enne si è cosparso di benzina e si è lanciato di sotto. Due mesi fa, proprio da quel viadotto, Federico Vella gettava nel vuoto il corpo della ex fidanzata Lorena Isceri, salvo poi togliersi la vita.

Il dolore dei familiari: “Lasciateci in pace”

La dinamica dell’aggressione mortale è ancora da ricostruire. Nella casa della coppia non sono stati trovati biglietti, dunque bisognerà attendere l’analisi dei cellulari, già acquisiti dagli investigatori, per capire cosa è accaduto. Sullo sfondo di questo ennesimo femminicidio resta, come sempre, il dolore inconsolabile dei familiari. I nonni di Nardini, che vivono al piano inferiore della palazzina, sono molto provati: “Lasciateci in pace”, ripetono ai giornalisti. Anche la mamma di Lorena Isceri è sotto choc: “È stato terribile rivedere al telegiornale le immagini di quel viadotto. - ha raccontato la donna al giornale di via Solferino - Ho avuto una sensazione di impotenza di fronte a tanto dolore”.