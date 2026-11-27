Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello (in foto), 26 novembre 2026. Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Ha viaggiato in auto per quasi un’ora, percorrendo i circa 70 km che separano Ponte Buggianese, nel pistoiese, dal viadotto Lora lungo il tratto mugellano dell’Autosole. Dietro di sé ha lasciato il corpo senza vita della fidanzata, la 23enne Ionela Miruna Garneata, e si è diretto impossibile pensare a una casualità nello stesso luogo dove il 3 settembre scorso si è consumato il femminicidio di Lorena Isceri. E proprio come l’omicida della giovane pugliese, anche Andrea Nardini, 25 anni, ha annunciato al numero unico delle emergenze le sue ultime volontà. «Ho ucciso la mia ragazza, adesso mi ammazzo», ha detto al centralino del Nue durante il viaggio. Arrivato sul viadotto, si è fermato, ha preso una tanica di benzina e ha compiuto l’ultimo atto del suo folle piano. Prima ha appiccato il fuoco alla sua auto, poi si è cosparso di combustibile e avvolto dalle fiamme si è gettato dal viadotto a Barberino del Mugello sotto gli occhi degli automobilisti di passaggio.

All’indomani della giornata contro la violenza sulle donne, è un altro efferato femminicidio a scuotere l’Italia intera: la tragedia è avvenuta in mattinata nel comune di Ponte Buggianese, in un’abitazione dove la coppia viveva da alcuni anni. Nello stesso edificio ma in appartamenti separati vivono anche la mamma e i nonni del 25enne, impiegato in una cartiera in provincia di Lucca. A dare l’allarme alla stradale sono stati gli altri automobilisti in transito, e una volta arrivati sul posto gli agenti non hanno potuto far altro che rinvenire la salma dell’uomo ai piedi del viadotto, esattamente come avvenne quasi tre mesi fa con Federico Vella, l’assassino di Lorena. Le indagini hanno permesso di scoprire il femminicidio compiuto qualche ora prima da Nardini: nella casa sono intervenuti gli investigatori e la scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’omicidio della giovane di origine rumena. Al lavoro sono due procure, quella di Firenze dove l’assassino si è suicidato, e quella di Pistoia dove è stato commesso il femminicidio. Ionela sarebbe stata colpita alla testa con un peso da palestra, probabilmente in mattinata.

Sul luogo del delitto gli inquirenti hanno trovato molto sangue e sul corpo della vittima erano presenti segni di colluttazione. Non risultano denunce pregresse da parte della donna, ma gli agenti del commissariato di Pistoia hanno sequestrato, a scopo precauzionale, anche alcuni fucili. Il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, ha espresso «un sentimento di sbigottimento, sia mio che di tutta la comunità, per un fatto che colpisce un territorio normalmente tranquillo». «Continua il venerdì santo dei femminicidi: non riusciamo a rialzarci. È una piaga intollerabile», sono invece le parole del vescovo di Pescia e Pistoia, Augusto Mascagna. Molto colpito il padre di Lorena, Franco: «Sono rimasto a bocca aperta, siamo di nuovo punto e a capo. In questi delitti vedo emulazione».