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Cronaca nera

Esce di strada con l’auto e investe mamma e bimbo di 11 mesi: l’incidente choc nel milanese

È accaduto oggi pomeriggio poco prima delle 16 a Cesano Boscone. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso

Redazione web
Elisoccorso Niguarda
Un elisoccorso della Regione Toscana interviene a seguito dell'incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura all'interno della galleria di Base sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico, 15 luglio 2025. FACEBOOK EUGENIO GIANI +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK
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Incidente stradale poco prima delle 16 in piazza Monsignor Luigi Moneta, a Cesano Boscone, in provincia di Milano, dove, secondo la prima ricostruzione, un’auto è uscita di strada finendo nel parco adiacente e investendo due persone. Coinvolti nell’incidente un bambino di 11 mesi, che si trovava in braccio alla madre di 35 anni. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso.

La donna, che ha riportato traumi alla testa e alla schiena, è stata anch’essa trasferita in codice giallo al Niguarda.Coinvolta nell’episodio anche una donna di 63 anni, presente sul posto come testimone e non direttamente investita. Non ha riportato traumi ed è stata accompagnata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, auto infermieristica, tre ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

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