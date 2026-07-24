Fedez è stato dimesso dall’ospedale. Come sta il rapper

Dopo quattro giorni di ricovero Fedez è tornato a casa. Il rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano nella tarda serata giovedì 23 luglio dopo un episodio di sanguinamento gastrico. Le sue condizioni sono apparse in netto miglioramento dopo il ricovero d’urgenza di lunedì scorso, così i medici hanno dato il via libera alle dimissioni.

Il ricovero

Per il cantante si chiude una settimana impegnativa. Dopo la nascita del figlio Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger, lunedì Fedez è stato costretto a un ricovero d’urgenza per un problema gastrico dovuto all’intervento subito nel 2022 per rimuovere un tumore al pancreas. Secondo quanto riferito dall’Ansa “il malore sarebbe da ricondurre alla riapertura di una vecchia ulcera, complicazione legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori”. Arrivato al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano – dove già era stato ricoverato nel 2023 per il sanguinamento di alcune ulcere – è stato ricoverato in Chirurgia e poi trasferito all’Humanitas.

Gli accertamenti

All’IRCCS Fedez ha proseguito gli accertamenti per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Nella giornata di mercoledì 22 luglio gli esami non avevano ancora dato rassicurazioni ai medici per poter sciogliere la prognosi, rendendo necessario il prolungamento del ricovero. Giovedì 23 luglio, invece, i controlli hanno evidenziato un netto miglioramento delle sue condizioni, permettendo ai sanitari di autorizzare le dimissioni. Per il rapper si apre ora una fase di convalescenza a casa - circondato dall’affetto della compagna Giulia Honegger e del piccolo Edoardo Lupo, nato il 18 luglio - durante la quale dovrà osservare un periodo di riposo e seguire le prescrizioni dei medici. Tra due mesi, infatti, il rapper è atteso dai fan sul palco dell’Unipol Forum di Assago per l’evento “Casa 360°” in programma il 25 settembre.