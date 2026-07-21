Il nuovo sanguinamento e il trasferimento all’Humanitas: come sta Fedez dopo il ricovero

C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Federico Lucia, in arte Fedez, che da ieri sera si trova ricoverato in ospedale a causa del sanguinamento di alcuni ulcere. Stando a quanto trapelato in queste ultime ore, questa mattina il rapper è stato sottoposto a una serie di esami strumentali per accertare il suo stato clinico.

Poi, nella sera, è stato trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese. A dare la notizia è l'AdnKronos.

Purtroppo Fedez non è nuovo a questo genere di problemi fisici. Nel 2022 è stato operato al San Raffaele di Milano per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas. Da allora, purtroppo, soffre di complicanze di natura gastrica e intestinale. Ci sono delle ulcere che gli hanno provocato e gli provocano dei sanguinamenti, e per tale ragione è stato costretto a dei ricoveri d'urgenza.

L'ultimo ieri sera, a pochi giorni di distanza dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger.

A quanto pare si è verificato un nuovoe il rapper è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove fu operato – sempre per le ulcere – nel 2023.

A seguito di questo nuovo sanguinamento, Fedez è stato sottoposto ad alcuni esami. La situazione sarebbe sotto controllo, tuttavia è arrivata la notizia del trasferimento all'Humanitas.