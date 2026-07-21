Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Musica

Il nuovo sanguinamento e il trasferimento all’Humanitas: come sta Fedez dopo il ricovero

Il rapper è stato sottoposto a diversi esami dopo il ricovero d’urgenza. Le sue condizioni sarebbero sotto controllo

Il nuovo sanguinamento e il trasferimento all’Humanitas: come sta Fedez dopo il ricovero
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Federico Lucia, in arte Fedez, che da ieri sera si trova ricoverato in ospedale a causa del sanguinamento di alcuni ulcere. Stando a quanto trapelato in queste ultime ore, questa mattina il rapper è stato sottoposto a una serie di esami strumentali per accertare il suo stato clinico.

Poi, nella sera, è stato trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese. A dare la notizia è l'AdnKronos.

Purtroppo Fedez non è nuovo a questo genere di problemi fisici. Nel 2022 è stato operato al San Raffaele di Milano per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas. Da allora, purtroppo, soffre di complicanze di natura gastrica e intestinale. Ci sono delle ulcere che gli hanno provocato e gli provocano dei sanguinamenti, e per tale ragione è stato costretto a dei ricoveri d'urgenza.

L'ultimo ieri sera, a pochi giorni di distanza dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger.

A quanto pare si è verificato un nuovo sanguinamento e il rapper è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove fu operato – sempre per le ulcere – nel 2023.

A seguito di questo nuovo sanguinamento, Fedez è stato sottoposto ad alcuni esami. La situazione sarebbe sotto controllo, tuttavia è arrivata la notizia del trasferimento all'Humanitas.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica