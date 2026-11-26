Una lite finita a coltellate e un rider quasi ucciso da un collega. La polizia ha poi arrestato un 34enne peruviano, irregolare e con precedenti, con l’accusa di tentato omicidio.

È successo nella serata di martedì in via Carpi, all’interno di un locale dove si trovavano alcuni fattorini. A scatenare la violenza del 34enne sarebbe stata, secondo le prime ricostruzioni, una discussione nata per motivi economici con la vittime, un suo connazionale di 46 anni, regolare in Italia. Ma i due avevano già avuto tensioni. Il più giovane infatti, che aveva aiutato l’altro a trovare il lavoro di rider, pretendeva che il conoscente cominciasse anche a consegnare droga per suo conto, ma lui aveva rifiutato.

Poco dopo le 19 è arrivata alla polizia la segnalazione di un grave ferimento. La vittima era stata colpita all’addome con diverse coltellate, una delle quali gli aveva anche perforato lo stomaco. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Dopo le cure dei medici è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Il presunto responsabile è scappato immediatamente dal locale.

Le indagini della sezione Omicidi della Squadra mobile di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, hanno permesso di ricostruire velocemente i fatti e di trovare l’aggressore. Poche ore dopo il ferimento il 34enne è stato rintracciato all’interno del cortile di un condominio di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Per scovarlo, sono state molto utili le testimonianze raccolte sul posto, l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e i sopralluoghi fatti con il supporto degli esperti della polizia Scientifica.

Quando è stato rintracciato, il presunto aggressore aveva nascosto addosso un grosso coltello da cucina - diverso da quello usato in via Carpi - e ha anche provato a usarlo contro i poliziotti. Inoltre aveva un borsone pronto per la fuga, con dentro vestiti, contanti e droga di vario tipo, tra cocaina, hashish e marijuana. Gli agenti della Mobile hanno infine recuperato gli abiti che l’indagato avrebbe indossato durante l’aggressione: erano macchiati di sangue. Il 34enne è stato quindi fermato con l’accusa di tentato omicidio. Risulta pure indagato per detenzione di sostanze stupefacenti. È stato portato nel carcere di Monza, dove sarà interrogato dal gip per la convalida.