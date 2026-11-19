Momenti di paura lo scorso sabato sera nel cuore di Reggio Emilia, dove è scoppiata una furiosa rissa tra giovani stranieri, appartenenti a due gruppi di origine nordafricana. I facinorosi, una ventina in tutto, hanno scatenato il panico, mettendo in fuga le persone che si trovavano nelle vicinanze.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato intorno alle 21.00 in piazza della Vittoria, in pieno centro storico, in un momento in cui in giro si trovavano molte persone. I due gruppi hanno prima cominciato a discutere, poi la situazione è degenerata. In breve tempo, nei pressi di Teatro Valli, si è scatenata una vera e propria guerriglia. Durante lo scontro sarebbero stati utilizzati cocci di bottiglia, cinghie, monopattini lanciati contro gli avversari e persino un tombino.

Chi, suo malgrado, si trovava in zona, non ha potuto fare altro che scappare. Famiglie e avventori, che pensavano di trascorrere un tranquillo sabato sera, si sono allontanati di corsa. Bar e attività commerciali hanno abbassato in fretta le serrande per paura di subire dei danni.

A riportare l’ordine, dopo tanta violenza, sono stati gli agenti della polizia di Stato, accorsi sul posto dopo aver ricevuto delle segnalazioni. Sta agli inquirenti, adesso, risalire all’identità di tutti i partecipanti e comprendere le ragioni che hanno portato alla rissa.

Intanto crescono le polemiche. Sull’episodio è intervenuto il coordinamento cittadino di Forza Italia, che ha lanciato l’allarme sulla situazione in cui versano le strade di Reggio Emilia. “La maxi rissa davanti al Teatro Valli, a colpi di cinghie e bottiglie, famiglie in fuga e bar costretti a chiudere, è l’ennesima, gravissima prova di una città lasciata in balia della violenza. Piazza della Vittoria, cuore pulsante del centro, ridotta a terreno di scontro tra bande di stranieri, è una vergogna intollerabile che Reggio Emilia non può più subire”, ha dichiarato il coordinamento, come riportato da Reggioreport. E, ancora: “Furti, risse, rapine, minacce, percosse e violenze sono ormai un’emergenza permanente e drammatica. Gran parte del centro storico, la zona stazione e ormai anche le periferie sono una vera e propria zona franca, terreno fertile per la criminalità e pericolo costante per cittadini e viaggiatori. Non è una fatalità, ma l’esito di una scelta politica precisa e scellerata: rinunciare a difendere la città”.