In nove coi fucili: assalto da film in gioielleria

Un assalto da film. È quanto è andato in scena ieri nel tardo pomeriggio alla periferia sud ovest della città. Nel mirino del commando di banditi, armati di fucile, bastoni e di martelli, il negozio Gioielli di Valenza che si trova all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Intorno alle 18.30 nove persone con il volto coperto, almeno cinque delle quali armate di fucili da caccia e d’assalto, hanno fatto irruzione nella gioielleria. L’azione è stata rapida e violenta ed è andata in scena sotto gli occhi attoniti dei clienti del centro commerciale. Dopo aver sparato un colpo in aria per seminare il panico - secondo i testimoni con fucili d’assalto - i rapinatori hanno minacciato le commesse e la vigilanza privata, sfondato gli espositori in vetro con mazze e martelli e hanno fanno razzia di gioielli. Poi, in un attimo, si sono dileguati, fuggendo, secondo le prime ricostruzioni, a bordo di due macchine.

Nessuna persona è rimasta ferita nel colpo. anche se le vittime dell’assalto, ovvero le commesse della gioielleria minacciate sono rimaste a terra per lungo tempo in stato di shock. Terrorizzati anche i clienti che si trovavano all’interno del mall e che hanno assistito all’assalto in diretta.

Ancora da quantificare il valore della refurtiva, su cui stanno lavorando i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Corsico. Il sopralluogo è durato fino a tarda serata. L’area ovviamente è dotata di un sistema di videosorveglianza, le immagini registrate sono state acquisite dai militari pochi minuti dopo la fuga dei banditi e analizzati dai militari che si sono messi alla ricerca del commando.

l’assalto di ieri sera non è il primo che avviene con queste modalità in un centro commerciale. Negli ultimi sette giorni altre due rapine in gioielleria erano avvenute all’Iper di Montebello della Battaglia, nel Pavese e a Pavia. Con una modalità molto simile erano stati presi d’assalto altri due centri commerciali quest’estate: a luglio sempre Gioielli di Valenza all’interno del Merlata Bloom e solo un mese prima alla gioielleria D’Amante a Novate Milanese.