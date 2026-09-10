In ospedale con il mal di pancia. Morta bambina di due anni

Ats Città Metropolitana, su disposizione della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, ha disposto la costituzione di una Commissione di verifica sulle procedure adottate nel caso della bambina di due anni deceduta ieri all’alba all’ospedale Vittore Buzzi. L’iniziativa della Regione si aggiunge alla mossa della Procura, che si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo.

Il pm di turno, Rosaria Stagnaro, che coordina l’inchiesta con l’aggiunto Roberto Piscitello, nelle prossime ore, non appena avrà la documentazione clinica, procederà con le iscrizioni - a garanzia - di tutti i medici che si sono occupati della piccola. Sarà poi disposta l’autopsia, per accertare le cause della morte. La bimba sarebbe giunta in fin di vita al Buzzi, che ha segnalato il caso alla Procura, proveniente dal pronto soccorso dell’ospedale di Rho dove sarebbe stata portata per un mal di pancia. L’hanno accompagnata i parenti verso le 17 di martedì. Con il passare delle ore la situazione è peggiorata fino ad un primo arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza a Milano, dove è morta.

Sarebbe stata la pediatra della bimba a dare indicazione di portarla in ospedale, dopo aver formulato una diagnosi di massa addominale e vomito. Intorno alle 20.30 avrebbe subito un primo arresto cardiaco, verso le 23 è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di via Castelvetro, in condizioni disperate. Avrebbe avuto un secondo infarto, quello fatale, alle prime luci dell’alba di ieri. Secondo le iniziali ricostruzioni, la pediatra avrebbe notato una tumefazione addominale, ovvero un rigonfiamento che si può percepire o palpare nell’addome. Una condizione che può avere cause molto gravi oppure essere dovuta a un semplice problema intestinale.

La morte della piccola è un «evento estremamente doloroso - dichiara l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina».